Indulhat a roham az albérletekért: sok minden más lesz idén az ingatlanpiacon, mint eddig

Szeged városa: több szobás albérleti lakást 150–170 ezer forintért lehet bérelni a városban

Fotó: Wikipedia Commons

Nagyságrendileg megegyező adatokat közölt az Otthon Centrum is. Adataik alapján Budapesten a XI. kerületben 290 ezer forint, a XIII. kerületben 270 ezer, a VIII. kerületben 240 ezer, míg a III. és XXII. kerületben egyaránt 220 ezer forint volt a havi bérleti díj átlaga. Debrecenben 250 ezer forint, míg Pécsen és Szegeden 130 ezer, illetve 150 ezer forint a havi bérleti díj.

A fővárosban az egyszobás lakásokért átlag 175 ezer forintot, míg a kétszobásakért 261 ezer, a háromszobásokért átlagosan 315 ezer forintot kértek.

A vidéki egyetemi városokban az egyszobás lakásokért 123 ezer, a kétszobásokért 163 ezer, a háromszobásokért 241 ezer forintot kértek átlagosan a bérbeadók. Ezért továbbra is érdemes a diákoknak egy nagyobb lakást kivenni, így a bérleti díjon kívül a rezsin is osztozhatnak – jegyezték meg. Az egyetemisták jellemzően két havi kaucióval és egy havi lakbérrel költözhetnek, ami egy átlagos budapesti bérleti díjjal számolva több mint 750 ezer forint – ismertette számításai alapján az ingatlanközvetítő hálózat.

A zenga.hu hazai ingatlanhirdetési portál – tulajdonosa és üzemeltetője az OTP Bank Nyrt. – kínálatában a Budapest belső kerületeiben található garzonok 220-240 ezer forintos, a kétszobás lakások pedig akár 300 ezer forintot is meghaladó bérleti díjjal szerepelnek. A főváros XI. kerületében is eléri a 200 ezer forintot a kisebb lakások bérleti díja, ami a két-, két és félszobás lakásoknál 270–280 ezer forint. A külső kerületekben garzonokat már 160 ezer forinttól lehet találni. Debrecenben a garzonokat csaknem 200 ezer, a kétszobás lakásokat 240 ezer forint körül hirdetik. A többi egyetemvárosban viszont akár kétszobás lakást is lehet találni 170-180 ezer forinttól. A két legolcsóbb vármegyeszékhely Salgótarján és Békéscsaba, ahol 110–120 ezer forintba kerül havonta egy kétszobás lakás. Az ingatlanhirdetési portál szerint célszerű az albérleti szerződést aláírás előtt jogásznak vagy ingatlanszakértőnek megmutatni.

Arra is figyelni kell, hogy a szerződés se a bérbeadó, sem a bérlő felé ne tartalmazzon egyoldalú, aránytalan feltételeket, valamint gondoskodni érdemes a lakás biztosításról is.

Ez jellemzően a bérbedó feladata, de akár a bérlő is köthet biztosítást az ingatlanra, a bérbeadóval való egyeztetés alapján.