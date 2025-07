Bejutottunk az ügyfélszolgálatra, amin országok stabilitása múlhat

123 gázturbina, 43 gőzturbina, 131 generátor: ezek voltak azok az Ansaldo szállította eszközök, melyek látogatásunkkor a világ különböző pontjain épp működtek, bekapcsolt állapotban voltak. S másodpercenként ezres nagyságrendű, adatként értelmezhető információt szolgáltattak a genovai távfelügyeleti központba, a berendezésekkel együtt telepített, mindent látó szemek és szenzorok révén. Pedig a távfelügyeleti teremben első pillantásra nincs különleges dolog: operátorok ülnek számítógépeik előtt, és néha billentyűzetükön gépelnek valamit. Második pillantásra viszont már feltűnik a velük szemben felállított hipermodern kijelző fal az aktív eszközökről, teljesítményadatokról, amely viszont már megjelenésével is felidézi a csúcstechnológiás katonai vagy laboratóriumi irányítóközpontokról kialakított filmes előképeinket. De az igazi ínyencsége a látottaknak a világ egyik legsajátosabb ügyfélszolgálatán végzett munka.

Az Ansaldo távfelügyeleti központján dolgozók a vállalat eszközeinek működtetéséhez adnak támogatást (képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

Nem hibajegyet nyitni, hanem megoldást kell adni az Ansaldo ügyfélszolgálatán

Az Ansaldo genovai távfelügyeleti központja legalább annyira különleges létesítmény, mint a cég hatalmas gyártóüzemei – nem meglepő, hogy képeket és videót a biztonságot szem előtt tartva nem készíthettünk a látogatáson. Beszámolót azonban közölhetünk a látogatásról. A távfelügyeleten dolgozó munkatársaknak az a dolga, hogy a vállalat telepített eszközei által küldött adatokból, illetve a turbinák, generátorok felhasználóinak közléseiből – azaz a felhasználók bejelentéseiből – a lehető legpontosabban meg tudják határozni, mi okozhatja a bejelentett problémát az adott eszköznél, és lehetőleg megoldást is kínáljanak rá. Ezt a munkát végezték akkor is, amikor a tragikus genovai hídomlás után a központ átmenetileg Floridában működött (ott viszont a hurrikánok és az időeltolódás nehezítették a hétköznapok ügymenetét), és ezt a munkát végzik most is, az ügyféllel (például egy olasz vagy egy másik ország nagy energiavállalatával) kötött megállapodás alapján akár hétvégén is.

Itt nem hibajegyet kell nyitni a bejelentett problémáknak, hanem megoldást kínálni azokra, még ha ez drágább is a megrendelőknek

– mondták egybehangzóan a központ munkatársai.