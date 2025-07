Olcsóbb lett az arany, mert a vártnál többen dolgoznak – hogyan lehetséges ez?

Murugan szerint a vártnál sokkal jobb

amerikai munkaerőpiaci adatok a pénzpiacokon is megtették hatásaikat, és ezt az arany sem kerülhette el, összefüggésben azzal, hogy a dollár gyengült a nemzetközi piacokon.

Önmagában ez utóbbi körülmény ellene hat annak, hogy a Fed kamatot csökkentsen júliusban, de az erős munkaerőpiaci adatok támaszt adhatnak a kamatmérséklésre, és még a hagyományos menedékeszköznek számító arany árát visszafoghatják – ahogy az most látható volt.

Munkaerőpiaci utóhatás

Az elemző kitér arra is, hogy e váratlannnak tűnő fejlemény mégsem teljesen az, afféle munkaerőpiaci utóhatásnak tekinthető. Utal arra is, hogy vannak, akik már most arra számítanak,

ha tovább nő a foglalkoztatás és csökken a munkanélküli segélyt kérők száma,

akkor az arany ára újra mérséklődhet, és rövid távon a 3320-3360 dollár közötti sávba fészkelheti be magát (cikkünk készítésekor 3322 dollárnál jár).

Hamarosan elválik, ez a teória helyes-e, a következő munkaerőpiaci adatok augusztus elején érkeznek majd az Egyesült Államokból. A Mining.com szakértője ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy az arany árának esetleges újabb megtorpanása várhatóan ekkor sem lesz tartós, mert a geopolitikai kockázatok és a kereskedelmi feszültségek ennél erősebb hatással bíró befolyásoló tényezők az arany áránál.