Döbbenetes, hogy mennyivel lett több arany a világon

Soha nem látott magasságba, a tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva 45 százalékkal nőtt az arany iránti kereslet az idei második negyedévben, globálisan 132 milliárd dollárra. Ebben fontos tényező volt, hogy a globális aranyfedezetű ETF-ek iránti jelentős kereslet második egymást követő negyedéveben is erős maradt. A keresletet a globális kereskedelmi feszültségek, a geopolitikai bizonytalanságok is táplálták. Hozzájárult a kereslet növekedéséhez az arany folyamatosan emelkedő ára, ami arra ösztönöz, hogy a vásárlásokat még az újabb és újabb árszintek elérésére előtt valósítsák meg a befektetők, de az ipari felhasználóknak is ez a céljuk.

132 milliárd dollárt ért el az arany iránti kereslet a második negyedévben (képünk illusztráció)

Fotó: Zlaťáky.cz / Unsplash

Nem lankad az arany iránti kereslet

A WGC jelentése szerint a fizikai aranyba befektetők is igen aktívak voltak az elmúlt negyedévben, tovább erősíte a nemesfém hagyományosan menedékeszköznek tekintett jellegét. Így 2025 második negyedéve révén 2013 óta az idei év első fele bizonyult a legerősebbnek az aranyrudakba és aranyérméke érkező befektetéseknél. Az első negyedévet leíró tendenciákról cikkünket itt találja.

A jegybankok továbbra is a központi szereplői voltak a kereslet növekedésének, összesen 166 tonnával növelték tartalékaikat. Az előrejelzések szerint a központi bankok által támasztott kereslet továbbra is jelentős marad.

Az aranyékszereknél érdekes kettősséget figyeltek meg az elemzők éves alapon: a mennyiségi kereslet csökkent, közel a 2020-as, a Covid-19 világjárványnál látott szintre esett vissza. Az aranyékszerekre fordított költségek viszont növekedtek. Erre részben magyarázat lehet, hogy Indiában – mely világviszonylatban az aranyékszerek legnagyobb globális piaca – az aranyékszerek tulajdonosai régi tárgyaik helyett elkezdtek újakat vásárolni, vagy hitelük fedezeteként fizikailag leadni azt hitelezőjüknek, például egy pénzintézetnek.

Tarifák és növekvő bányászati kitermelés

Az arany ipari felhasználásnál jelentős keresletbefolyásoló tényező az amerikai vámtarifák körüli bizonytalanság, amit némileg ellensúlyoz, hogy a mesterséges intelligenciával összefüggő alkalmazásoknál az arany iránti kereslet továbbra is erősnek számít.