Taposni lehet az aranyat ezen a vidéken, most 150 milliárd forintot adtak a kinyeréséhez

450 millió (amerikai) dolláros, azaz kb. 153 milliárd forintos injekciót kapott az Osisko Development az Appian Capital Advisory-tól, ezzel pedig minden feltétel adottá válhat, hogy a cég megkezdje a Brit Kolumbia középső területén található Cariboo-projektben az aranybánya építését – írja cikkében a Mining.com. A Kanada nemesfém-lelőhelyeiben komoly üzleti lehetőséget látó vállalatok nem tétlenkednek: miként az Origo megírta, az ország legújabb aranybányája épp Brit Kolumbiában nyílhat meg ezekben a hetekben, miközben tavaly év végén Kanada, egyben a világ egyik legnagyobb aranybányája cserélt gazdát.

Brit Kolumbia tartomány, így Kanada szerepe is erősödhet az arany világpiacán: az Osisko új aranybánya-projektje a kivitelezés fáziásába léphet

Fotó: Osisko Gold

Történelmi régióban nyílik az új aranybánya

Kanada a nemesfémek, a ritkaföldémek miatti növekvő globális kereslet okán a nyersanyagkitermelő cégek egyre fontosabb célpontjává válik. A bányászatban óriási összegek mozdulnak meg, ahogy történik az most is. A Cariboo-projektben az áprilisban közzétett, frissített megvalósíthatósági tanulmány szerint 881 millió kanadai dollár a bánya megvalósíthatóságának előzetes tőkeköltsége, a most megkapott finanszírozással ennek legalább fele rendelkezésre áll. A bányaterület kialakítása, a kitermelési infrastruktúra kivitelezése várhatóan még a harmadik negyedévben megkezdődik, míg az első aranykitermelési művelet célidőszaka 2027 második fele.

Az új kanadai aranybánya a történelmi múlttal bíró Wells-Barkerville bányászati területen létesül. A finanszírozás kritikus fontosságú az ahhoz vezető folyamatban, hogy a Cariboo az egyik legfontosabb aranybányává váljon idővel. A befektetői bizalom alighanem azért is megvan az Osisko irányába, mert annak vezető, Sean Roosen, számos aranybányászati projekten dolgozott már, és többek között neki köszönhető az egyik legjelentősebb lelőhely, a Canadian Malartic fejlesztése is. Az általa felügyelet projektek értéke 14 milliárd dollár.

A Cariboo-bánya 12 éven át működhet, átlagosan évi 190 ezer uncia aranykitermeléssel. Az első öt évben a kitermelés az évi 202 ezer unicát is elérheti.

A jelenlegi, körülbelül 3300 dolláros unciánkénti spot aranyár mellett a projekt gazdaságossága még vonzóbbá válik. A projekt nettó jelenértéke (a befektetések értékelésénél a pénzáramlásokat az időszak egészében figyelő mutató alapján) körülbelül 2,1 milliárd kanadai dollárra, a belső megtérülési ráta (IRR) pedig 38 százalékra emelkedik.