Az ingyenes öntözővízzel 10 milliárd forintot takaríthatnak meg a magyar gazdálkodók

Országszerte 260 helyszínen avatkoznak be a vízhiány enyhítése érdekében és segítik csökkenteni a klímaváltozás káros következményeit - jelentette be az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára szerdán a lakiteleki szivattyútelepen. Az aszályvédelmi akcióterv keretében idén is ingyenes az öntözővíz, amely több mint 10 milliárd forint költségmegtakarítást eredményez a magyar gazdálkodók számára.

Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a vízhiány elleni védekezés, az aszályvédelmi akcióterv végrehajtásáról szólva arról számolt be, hogy a 4,7 milliárd forint rendelkezésre álló fedezet lehetővé teszi, hogy Magyarországon minél több vizet tudjanak megtartani a tájban, minél több vizet tudjanak juttatni ökológiai vízpótlás céljára, illetve fel tudják tölteni a víztározásra alkalmas, és akár már évek vagy évtizedek óta kihasználatlanul álló tereket. Az aszályvédelmi akcióterv többek között lehetővé teszi, hogy Magyarországon minél több vizet tudjanak megtartani a tájban

Fotó: Unsplash Aszályvédelmi akcióterv: lépett a kormány Magyarország kormánya érzékelte a rendkívüli aszály okozta vízveszteség problémáját, éppen ezért idén is ingyenes az öntözővíz, amely több mint 10 milliárd forint költségmegtakarítást eredményez a gazdálkodók számára. Ezt a kormányzat átvállalta és a központi költségvetésből fedezi a gazdálkodók helyett. Öt gazdasági évből négy aszályos és az idei is ugyanolyan áthúzódó aszály, mint amilyen a 2021-22-es volt, így már több mint 400 milliméter csapadék hiányzik a Duna-Tisza közéből és a Tiszántúlról. "Ez már majdnem egy esztendőre való csapadékmennyiség, és még nem lehet tudni, hogy mi vár ránk" - fogalmazott, hozzátéve, hogy "több köbkilométernyi víz hiányzik alólunk", de arra készülünk, hogy a Vizet a tájba! program segítségével naponta 450-460 ezer köbméterrel nő a betárolt víz mennyisége, amely jelenleg nagyjából 178 millió köbméternél tart. Mára már 55-re emelkedett a védekezésbe bevont vízhiánykezelő körzetek száma. A Tisza magyarországi vízgyűjtőjére nagyjából 15 és 49 milliméter közötti csapadékmennyiség várható, de a szakemberek szerint a Kárpátokban ennél több is, akár 60 és 100 milliméter közötti mennyiség is lehullhat. Ha ez megérkezik, olyan vízkészletnövekedés lesz tapasztalható a Tiszán, ami pótolni fogja az eddig fel nem töltődött készleteket vagy az eddig leürülőben lévő készleteket, és tudja pótolni az Alsó-Tiszára érkező, tehát a Kisköre alatti szakaszra érkező víz mennyiségét is. A gazdálkodók ökológiai vízpótlásra vonatkozó igényeit az aszalyvedelem@am.gov.hu címre várják, az Országos Vízügyi Főigazgatóság pedig a Vizet a tájba! program keretén belül várja a felajánlott tereket a víznek, hiszen nagyjából 3 milliárd köbméter, másfél Balatonnyi víz betárolására készülnek jövő év, tehát 2026. december 31-ig a jelenlegi 650-660 millió köbméterhez képest. Eddig nagyjából 35 ezer hektárt tudtak beazonosítani, ahová a gazdálkodók befogadnák akár az árhullámok idején megemelkedett vízhozamot.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az aszályvédelmi akcióterv keretében országosan 38 olyan harmadrendű csatornát töltöttek fel, amelyekben akár évtizedek óta nem volt víz, és így a hatásterület nagyjából 54 ezer hektárral nőtt. Így most már 356 ezer hektár országosan az a hatásterület, amelyen elképzelhető, hogy a gazdák öntözhetnek. Ezzel másfél-kétszeresére növekedhetne az öntözött területek nagysága. Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője felidézte, hogy az 1900-as évek elején a Duna-Tisza közi homokhátság területén mintegy 600 tó volt. Ezek száma a 80-as években 120-ra, majd 1995-ben tíz alá csökkent. "Mára pedig kettő vagy három maradt, amelyek sorsa ugyanakkor bizonytalan, ha nem jelenik meg a vízgazdálkodásnak a költségvetéssel támogatott programja" - fogalmazott. A Vizet a tájba! programmal végül "a kormány tiszta vizet öntött a pohárba", mert az elmúlt évtizedek keserűsége, kudarca, várakozása és feszültsége után végre megszületett az a döntés, amely mögött forrás és szakmai tudás is van, és a kormánynak az az akarata, szándéka, hogy valóban újra éljen a Duna-Tisza közi homokhátság. A Tisza az ingyenes öntözővíz ellen szavazott Brüsszelben Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója kiemelte: a teljes Tisza-völgyben egy összehangolt védekezés zajlik egy úgynevezett kiterjesztett Tisza-Körös-völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszerben. A szakemberek ugyanakkor bizakodóak, hogy a csapadék következtében a határon túlról érkező víz mennyisége, akár maximális szintre is feltölthetné a Tisza-tavat. A lakiteleki szivattyútelepnél végzett munkálatokról elmondta: az aszályvédelmi akcióterv egyik beavatkozása keretében a rossz állapotban lévő zsilipet építik újjá, aminek az a funkciója, hogy a csatornákban lévő vizet biztonságosan vissza tudja tartani. Jelenleg a csatornát ideiglenesen elzárják, víztelenítik a munkaterületet. Ezt követően pedig elbontják a zsilipet, majd előre gyártott elemekből augusztus végéig újjáépítik.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Tisza Párt is megszavazta azt az EP-jelentést, amely elvárja, hogy a gazdák fizessenek a vízért. Sőt, egy külön pontját is támogatták, amely kifejezetten arra szólítja fel a tagállamokat, hogy vezessenek be olyan vízdíjakat, amelyek a szolgáltatás teljes költségét megtérítik. A dokumentum ütközik a magyar kormány azon céljával, hogy az öntözéshez továbbra is ingyenes maradjon a víz. Ráadásul Tarr Zoltán, a Tisza Párt egyik EP-képviselője a HírTV-nek adott nyilatkozatában még arra sem emlékezett, hogy megszavazta volna ezt az uniós határozatot, holott a dokumentumon az ő neve is szerepel. Azzal védekezett, annyi mindenről szavaznak, hogy már nem is emlékszik, ennél a voksolásnál milyen gombot nyomott meg.



