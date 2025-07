Nem mindegy, milyen ATM kerül a faluba – akár kétszer többe is kerülhet a készpénzfelvétel

A Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete alapján 2025. december 31-ig az 1000 fő feletti, míg 2026 végéig az 500 fő feletti településeken kötelező lesz legalább egy ATM-et elhelyezni. Összesen 1039 olyan kistelepülés van az országban, ahol jelenleg még nincs automata – ide kerülnek majd a következő másfél évben az új gépek. A döntés célja, hogy a készpénzhez való hozzáférés joga mindenhol biztosított legyen. A Magyar Nemzeti Bank a telepítést bankokra lebontva határozta meg – azaz előre tudható, melyik településre melyik bank visz ATM-et. Ez pedig nem csupán kényelmi, hanem pénzügyi kérdés is, hiszen nem minden ATM-es készpénzfelvétel egyforma költségű.

Érdemes figyelni, mert az ATM-használat költsége bankonként jelentősen eltér Fotó: Shutterstock

Nem mindegy, milyen ATM kerül a faluba

A jogszabály szerint minden 16. életévét betöltött, magyar lakcímmel rendelkező magánszemély havonta két alkalommal, összesen 150.000 forintig ingyenesen vehet fel készpénzt bármely belföldi ATM-ből. Fontos azonban, hogy ehhez előzetesen nyilatkozni kell a számlavezető banknál, megjelölve, melyik számlánkon szeretnénk élni ezzel a kedvezménnyel. A nyilatkozattétel általában online is lehetséges, akár mobilbanki alkalmazáson keresztül is, de személyesen is megtehető a bankfiókban. A nyilatkozat megtétele akkor is szükséges, ha csak egy bankszámlánk van. Az ingyenes keret betéti kártyákra érvényes, hitelkártyákra nem vonatkozik.

A money.hu szakértői szerint a 150 ezer forintos ingyenes keret felett már jelentős különbségek lehetnek a pénzfelvétel díjában. 11 nagybank számlacsomagjait összehasonlítva az ingyenes keret felhasználása után 100.000 forint felvétele

● saját ATM-ből 600 és 2539 forint között mozog,

● idegen ATM használata esetén viszont ez a költség 597 és 4061 forint közötti összeg is lehet.

A különbség mértéke akár 116% – azaz ugyanakkora összeg felvétele több mint kétszer drágábbra is kijöhet, ha nem a saját bankunk automatáját használjuk. 7 banknál kifejezetten drágább az idegen ATM, míg csupán 3 esetben nem volt különbség (pl. CIB, Gránit Bank). Egy meglepő kivétel is akadt: az MBH Duna Bank számlájánál olcsóbb az idegen ATM-es pénzfelvétel, de ez vélhetően annak köszönhető, hogy a banknak csak az ország egy részén vannak saját automatái.