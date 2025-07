Solymár Károly Balázs elmondta, ez az összeg úgy jön ki, hogy Magyarországon éves szinten 5 millió autópálya-matricát értékesítenek online, átlagosan 400 forintos kényelmi díjjal. Ismertette: egyes csatornákon eddig is díjmentes volt a matricavásárlás, például a benzinkutakon, akár készpénzzel is, de az elektronikus csatornának volt a legmagasabb részaránya, 60 százalék.

Autópálya illusztráció

Fotó: Autópályamatrica.hu

Kétmilliárd forinttal lesz olcsóbb autópálya-matricát vásárolni

A kormány célja, hogy az árakat letörje, egységesen megszüntesse a kényelmi díjakat, illetve hogy ne legyen kényelmi szolgáltatás az online vásárlás - hangsúlyozta az államtitkár.

Solymár Károly Balázs kiemelte, hogy a rejtett költségek a legveszélyesebbek, mivel változó kényelmi díjjal dolgoznak a szolgáltatók. Úgy véli, hogy a rendszer a kényelmi díjak nélkül is fenntartható lesz. Elmondta, ez a döntés a piac átrendeződéséhez, tisztításához is hozzá fog járulni amellett, hogy a vásárlók is jól járnak. Vannak szolgáltatók, akik 20 digitális szolgáltatást is nyújtanak egy alkalmazáson belül, és ha elesnek ettől a kényelmi díjtól, az nem lesz olyan nagy baj, hiszen nekik a felhasználószám a lényeg. Azok viszont „ki fognak hullani" a piacról, akik annak érdekében indítottak egy applikációt, hogy kizárólag matricát értékesítsenek 1000-2000 forint plusz költségért – részletezte Solymár Károly Balázs, hozzátéve: jelenleg 35 platformon lehet vásárolni e-matricát mobiltelefonon.

Solymár Károly Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy több szolgáltatásnál is eltörölnék a kényelmi díjat, például a parkolásnál, és jelenleg azt vizsgálják, hogy milyen módon lehetne csökkenteni a díjakat, akár szakaszosan átalakítani az egész rendszert, hiszen, mint mondta, „a kényelmi díj ma már nem állja meg a helyét", mivel a digitális csatorna az elsődleges.

Az államtitkár úgy véli, hogy

a reform, a digitális fejlesztés, a szolgáltatók versenyképességét is fejleszti, a csalókat, a nyerészkedőket pedig eltántorítja a piactól, de akiknek életképes szolgáltatásuk van, azok mindenképpen erősödni fognak, tisztul a piac és jó lesz az ügyfeleknek is.

Hozzátette: szeptembertől komoly növekedés várható az autópálya-matricák online vásárlásában. Solymár Károly Balázs megemlítette azt is, hogy elindult a Gigabit Magyarország Program, amelyben a kormány 85 milliárd forintos támogatásával nagy sebességű internetkapcsolat létesülhet 300 ezer vidéki család, vállalkozás és intézmény számára.