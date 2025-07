Sokba kerülhet az autósoknak a figyelmetlenség a környező országok autópályáin

Szlovénia

Szlovéniában 2021 óta teljesen digitálisrendszert alkalmaznak, így itt sincs szükség semmilyen fizikai matricára. Az egyhetes matrica 16 euróba kerül, rövidebb időre nincs olcsóbb opció, így a csak átutazó autósoknak is ezt kell választaniuk. A leggyakoribb hiba a késedelmes vásárlás: ha a határt követően az első autópálya-kamerás szakaszon még nem vetted meg a matricát, könnyen jöhet a büntetés. Emellett sokan nem veszik észre, hogy az elektronikus rendszer azonnal ellenőriz, és a rendszámbármilyen elírása automatikusan érvénytelenné teszi a matricát.

Horvátország

Nyáron megnő a magyarok utazási kedve Horvátországba, az autóval útnak indulóknak különösen fontos tudni, hogyan közlekedhetnek ott.

Horvátországban szakaszonként fizetendő autópálya rendszer működik (a horvát autópályadíjak részletezését ebben a cikkünkben találja). A belépéskor a járművezető jegyet kap, majd a kilépéskor kell fizetni

készpénzzel,

bankkártyával, vagy

az ENC elektronikus útdíj fizetési rendszer segítségével.

A díjat a megtett távolság alapján számítják ki; például a Zágráb és Split közötti útvonal személyautóval körülbelül 25–30 euróba kerül. Gyakori probléma, hogy a jegy elveszik, ilyenkora teljes szakasz díját kell megfizetni. Emellett előfordulhat, hogy a járművet a rendszer tévesen magasabb kategóriába sorolja – például kerékpártartó vagy tetőbox miatt –, ami szintén magasabb útdíjat eredményez. Az ENC készülék nem megfelelő működése is okozhat fennakadásokat a fizetés során. Az ENC készülék használata turisták számára is lehetséges, és különösen előnyös lehet, ha valaki hosszabb távon vagy több szakaszon közlekedik Horvátország autópályáin. A rendszer gyorsabb áthaladást biztosít a kapuknál, és akár kedvezményes útdíjat is kínál a hagyományos fizetéssel szemben (a készülék beszerezhető a horvát autópálya-kezelők ügyfélszolgálati irodáiban vagy határhoz közeli töltőállomásokon, de előrendelhető online is, és egyes magyarországi partnercégeknél is hozzáférhető).