Elképesztő fejlesztés: egy robot forradalmasíthatja a mezőgazdaságot

Míg az előző verzió csak szemből tudta megközelíteni a fürtöket, a jelenlegi változat betakarító mechanizmusa most már oldalról is megközelítheti és levághatja azokat, körülbelül 60 fokos szögben. Ez jelentősen növeli a betakarító robot hatékonyságát.

A betakarító robotok hamarosan könnyebbé tehetik a paradicsom betakarítását

Mit tud a betakarító robot?

Ezenkívül egy további kamerát is beépítettek a berendezésbe, amely a betakarítás során meghatározza a fürtök elhelyezkedését a növénysorban a másik oldalon.

Ez felgyorsíthatja a fürtök észlelését és időbeli megtakarítást eredményez, amikor a robot visszafelé halad a szemközti sorban.

Az előző prototípusban a betakarított gyümölcsök csúszdán keresztül egy betakarítótartályba gurultak, ezt a csúszdát a mezőgazdasági robot továbbfejlesztett változatában gyűjtőtálca váltotta fel, amely közvetlenül a robotkocsi alatt található.

A betakarított paradicsomok továbbra is három egymás melletti betakarítóládába kerülnek, de a jövőbeli verziókhoz már egy forgó rakodórendszert is terveztek, így a robot több konténert is tud majd szállítani.

A kezelőnek ugyanakkor továbbra is manuálisan kell áthelyeznie a teli ládákat egy szállítókocsira, ahonnan a szállítmány a válogató- és csomagolócsarnokba kerül.

Több tényező is javíthatja a betakarítás hatásfokát.

A nemesítés fontos szerepet játszik ebben, ezért az ilyen robotokat fejlesztők szeretnének partnerséget kötni olyan nemesítővel, aki „robotbarát” koktélparadicsom-fajtát tud nemesíteni. Például a Sweetelle fajtáról a Dormaplumra való váltás már a hatásfok javulását eredményezte. Az utóbbi fajta kompaktabb és egyenesebb fürtjei ugyanis megkönnyítik a robot számára az észlelést és a betakarítást.

A hosszabb eltarthatóságú terményváltozatok, amelyek valamivel tovább maradhatnak a fürtön, szintén javítják a betakarítás hatékonyságát.