Itt a döntés: 2026-ban újabb ország vezetheti be az eurót

A plenáris ülésen elfogadott jelentés szerint Bulgária teljesítette az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. A szavazáson 531 képviselő voksolt igennel, 69-en ellenezték a javaslatot, 79-en pedig tartózkodtak a bolgár euróval kapcsolatban. A pozitív parlamenti véleményt még az euróövezeti tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk, ami várhatóan kedden megtörténik. Legutóbb Horvátországgal bővült az euróövezeti államok sora, amely 2023-ban vezette be az eurót.

2026. január 1-jétől jöhet a bolgár euró (illusztráció)

Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Bolgár euró: nem minden állampolgár akarata

Rögös út vezetett a mostani helyzetig, és itt nem feltétlen az euró tényleges, bulgáriai bevezetésére, mintsem inkább a lehetőség megteremtésére kell gondolni. Az euró bevezetése számos feltételhez kötött, melyek között a stabil deviza és az alacsony infláció is szerepel. Miként az Origo megíra, hosszas előkészületek után idén május végére Bulgária már karnyújtásnyira került az euró bevezetésétől Bulgária. Ekkor az ország már arra várt, hogy az Európai Bizottság a jövő héten jóváhagyja az ország csatlakozási szándékát az európai közös valutához.

Ez végül meg is történt, mivel június elején az Európai Központi Bank (EKB) konvergenciajelentésében tudatta, hogy álláspontjuk szerint az ország teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Ezzel gyakorlatilag azonnal megérkezett az Európai Bizottság igenlése is, amit most az EP-é követett. Ezzel Bulgária lehet januárt 1-jétől az eurózóna 21. országa.

A bolgár euró támogatása azonban nem egységes az országban, amit az is jól mutat, hogy még az EKB jelentésére várva, az EB döntése előtt is tüntetések voltak az európai fizetőeszköz ellen. Sőt, a felmérések szerint a bolgár euró támogatói kevesebben vannak, mint ellenzői.

Sokan attól tartanak, hogy az euró bevezetése az egekbe emeli majd az árakat, a nyugtalanságot pedig közvetve az is fűtötte, hogy az országban nagy a belpolitikai bizonytalanság, és az utóbbi években gyakoriak voltak a kormányváltások.

Az ország elnöke, Rumen Radov és több jobboldali párt is erősen kritikus az euró bevezetésével szemben és ársokkok kialakulásának veszélyére figyelmeztet.