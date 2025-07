Nagy botmixer-teszt: kicsi, sokoldalú, de vigyázzunk, a drága gép is lehet gyenge

Ennyibe kerül egy jó botmixer

A minőségi kivitelezés nem feltétlenül a drága termékek kiváltsága. A 10 leggyengébb felépítésűnek ítélt termék között találtak 8 ezer és 81 ezer forintos terméket is. A legjobb 10-ben pedig 21 ezer forintért kapható botmixer is végzett. A motor 70 ciklusos állóképesség tesztje néhány botmixer esetében sorsdöntő volt. Ez ugyanis nem számított bele az összértékelésbe, viszont limiter szerepe volt. Vagyis, ha a termékek nem állták ki a próbát, összesített eredményük nem mehetett egy bizonyos érték fölé.

Összehasonlításkor jó figyelni rá, hogy a termék magasabb árát a felszereltség mértéke is okozhatja. Összesítésben a Bosch, Braun, Ninja, Philips, Silvercrest és a Tefal botmixerei végeztek az élen, amelyek közül van amely már 13 ezer forintos átlagáron is elérhető, a többségük is a 20-30 ezer forintos kategóriába tartozik, még a kiegészítős típusok is.

Ha végiggondoltuk, hogy nekünk miért van szükségünk botmixerre, s milyen egyéb feladatokat szeretnénk még a különböző kiegészítőkkel elvégezni a konyhában, jó alaposan utánajárni a konkrét termék valós jellemzőinek. Hogy melyik botmixernek mi az erőssége vagy éppen a gyengesége, pontosan szűrhető a Tudatos Vásárlók Egyesületének gyártóktól független teszt eredményeiból.