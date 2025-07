Brüsszel tovább zsarol, szinte teljesen elzárták az uniós pénzcsapot

Ezért bocsátott ki devizakötvényt az ÁKK

Ettől függetlenül a magyar államháztartást érzékenyen érinti az uniós intézményekkel való konfliktus, amit a költségvetés májusi számai is alátámasztanak. Miközben az uniós programok kiadások oldalán 824 milliárd elköltött a kormány öt hónap alatt, addig a bevételi soron 168 milliárd szerepel, ami az éves terv 7,5 százaléka, azaz töredéke az egész évre kitűzött 2235 milliárd forintnak.

Utoljára 2018-ban láttunk hasonlót, amikor ilyen kevés forrás érkezett Magyarországra május végéig, akkor azonban az utolsó hónapokra felpörögtek az utalások, végül 1000 milliárd érkezett be az államkasszába. Tehát nem elképzelhetetlen, hogy most is valami ilyesmi történik, láttunk már arra példát, hogy akár egy hónap alatt 500 milliárd forintot utaljon át az Európai Bizottság.

Mindenesetre valószínűleg a kormány is arra készül, hogy idén alig fognak jönni az uniós pénzek. Épp ezért jelentette be június 10-én Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója, hogy módosítanak az idei finanszírozási tervükön, így még kétszer annyi devizakötvény kibocsátást hajtanak végre, mint ahogy eredetileg tervezték. Ezt az akkori eseményen jelen lévő Kisgergely Kornél, a nemzetgazdasági minisztérium államháztartásért felelős államtitkára is elismerte, ő elsősorban az RRF-források akadozásával magyarázta a lépést.

Hogy ez szükségszerű lehetett, arra utal az is, hogy a költségvetésben az áfabefizetéseknél, ahol rendre elszokott csúszni, közel terv szerint alakultak a bevételek, ez azonban nem mondható el az uniós programok bevételeiről. Mindenesetre a nemrégiben bevont 1200 milliárd forint lehetővé teszi, hogy a költségvetés továbbra is tudja finanszírozni az uniós projekteket, függetlenül attól, hogy Brüsszel utal-e, vagy sem.

