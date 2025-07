Az elmúlt 50 év legsúlyosabb tűzvésze pusztít Cipruson

Legalább 100 otthon égett le, és több településen, illetve körzetben az elektromos áramszolgáltatás is megszakadt Cipruson a szigetet sújtó súlyos erdőtüzekben. Mivel a veszély egyelőre nem hárult el – a ciprusi extrém magas hőmérséklet rendkívüli tűzveszélyt jelent –, és az eddigi károk felmérése is időt vesz igénybe, így sem a hatóságok, sem a biztosítótársaságok nem közöltek számokat azokról, de az biztos, hogy a haláleseteken túl az anyagi kár is jelentős.

Szerda este – alighanem szándékos gyújtogatás eredményeként – erdőtűz pusztított Cipruson, a tűzoltók jelenleg is azon dolgoznak, hogy uralmuk alatt tartsák a helyzetet, miközben az Európai Unió és Jordánia is tűzoltó légi járművekkel segíti a védekezést. Miként megírtuk, a lángok legalább 100 km2-et taroltak le, a katasztrófában legalább ketten meghaltak, és tucatnyian szenvedtek súlyos sérüléseket, füstmérgezést. Időközben – cikkünk készítésekor, csütörtök délután – megkezdődött a károk felmérése. A tűzben kiégett ház Cipruson

Fotó: ETIENNE TORBEY / AFP Ciprus déli részén tombolnak a lángok A tűzvész Ciprus déli részén, Limassol kerületben pusztít. A helyi híradások alapján számos kicsiny falvat értek el a lángok. Egy lakos Vouni kisvárosból a Ciprusi Hírügynökségnek (CNA) elmondta, hogy a falujában akár a százat is elérheti a leégett vagy súlyosan sérült házak száma, leégett a kápolna is, miközben a település egyik lakosát súlyos égési sérülésekkel szállították ellátásra a nicosai kórházba. Alassa faluból a CNA-val azt közölték, hogy a településen egy házat rongált meg a tűz, de komoly károk keletkeztek a haszonállatok karámjaiban, valamint a gyümölcsösökben is. A települést az önkormányzat és a polgári védelem már szerda este kiürítette, szükségszállásokon elhelyezve a lakosokat. A lakosok egy része csütörtökön visszatért otthonába. A kisebb településeken élelmiszert és vizet osztanak a hazatérőknek, valamint dízelgenerátorokat helyeznek üzembe, mivel a lakosság alapvető szükségleteinek ellátása egyelőre nem biztosított mindenütt. Azokat a lakosokat, akik elvesztették otthonukat, a helyi szállodákban helyezték el ideiglenesen. Cipruson a helyzet nagyon nehéz, mert a szigetet nagy szárazság sújtja, vízforrásai rendkívüli mértékben megcsappantak. A tűzvész a Kouris víztározótól északra pusztított, mely Ciprus egyik legnagyobb víztározója, ám kapacitása mindössze 15 százalékán állt a tűz kitörésekor. Ciprus déli térsége érintett a tűzvészben (aktuális jelzés szerinti kép)

Fotó: Google Maps A friss hírek szerint a helyzet csütörtök délután is kritikus. Andreas Kettis tűzoltósági szóvivő szerint a lángokat még mindig nem sikerült megfékezni Limassol kerületben, ráadásul

Páfosz város körzetéből is futótüzekről érkezett jelentés. A tűzvész eddig a sziget területének 1 százalékát pusztította el, és az elmúlt 50 év legsúlyosabb tűzesetének számít Cipruson. Szerdán a 43 Celsius-fokos kánikula miatt hőségriasztást adtak ki. Az időjárás még melegebbre fordul csütörtökön, az előrejelzés szerint akár a 44 Celsius-fokos csúcshőmérsékletet is elérheti, ami növeli a futótüzek kialakulásának esélyét.

Komoly gazdasági hatásai lehetnek a tűzvésznek A tűzvész kárértéke még nem ismert, arról várhatóan a következő napokban adnak ki becsléseket, támaszkodva a biztosítótársaságokhoz érkező kárbejelentésekre. Számítani lehet arra is, hogy a tűz hatással lesz a turisztikai teljesítményre, különösen azért, mert a szerdai csapás épp a sziget turisták által egyik legkedveltebb térségében ütötte fel a fejét. Ahogy a Szantorinit sújtó földrengés kapcsán megírtuk, egy-egy természeti csapás nemcsak az adott desztináció, de az egész országra nézve a turizmus gazdasági teljesítményét csökkentő hatást gyakorol. A turizmus gazdasági teljesítménye Cipruson 2023-ban 3,7 milliárd euró volt, ami valamivel több, mint a GDP 10 százaléka. Tavaly a ciprusi tűzoltóság új intézkedéseket vezetett be a tűzmegelőzés érdekében. Másfél tucatnyi speciális szenzort telepítettek idén év elejéig bezárólag ipari övezetekben, vidéki területeken, valamint termőterületeteken, 6 millió euróból, lefedve ezzel az utóbbi két kategória mintegy 80 százalékát. Tavaly a városokban, illetve a vidéken és erdőségekben regisztrált tűzesetek száma Cipruson elérte a több ezret, összesített kárértékük pedig a 19 millió eurót.

