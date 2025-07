Nagy bejelentést tett Donald Trump a Coca-Coláról

„Tárgyaltam a Coca-Colával, hogy valódi nádcukrot használjunk a Coca-Colában az Egyesült Államokban, és beleegyeztek. Szeretném megköszönni mindenkinek a Coca-Colánál, ez egy nagyon jó döntés a részükről. Meglátják, jobb lesz” – írta Donald Trump a Truth Socialon szerdán. Az 1980-as évekig az Egyesült Államokban a Coca-Cola gyártásának fő édesítőszere a természetes nádcukor volt, de aztán költségmegtakarítás céljából áttértek az olcsóbb, magas fruktóztartalmú kukoricaszirupra. Más országokban cukrot és karamellszínezéket használnak a Coca-Cola gyártásához.

Donald Trump azt szeretné, ha a Coca-Cola Co. újra cukrot használna kukoricaszirup helyett

Fotó: Unsplash

Coca-Cola: Ezzel járhat a cukor visszahozatala

Az atlantai székhelyű Coca-Cola Co. szóvivőjének közleménye szerint a vállalat értékeli Donald Trump lelkesedését, és ígéretet tett arra, hogy hamarosan további részleteket osztanak meg termékeikkel kapcsolatban.

Az újításnak, illetve a cukorhoz való visszatérésnek ugyanakkor lennének más következményei is az ízélmény megváltozása mellett. John Bode, az amerikai Kukoricafinomítók Szövetségének elnök-vezérigazgatója szerint

a magas fruktóztartalmú kukoricaszirup nádcukorral való helyettesítése következtében több ezer amerikai élelmiszeripari munkahely szűnne meg,

csökkentené a bevételeket a mezőgazdaságban, és növelné a külföldi cukor importját.

A Coca-Cola amerikai termékeivel kapcsolatban az egészségügyi aggályok is jelentősek. Robert F. Kennedy Jr. aggodalmát fejezte ki a kukoricaszirup egészségügyi hatásaival kapcsolatban, de éppúgy kritikus a cukor felhasználásával is. Az amerikai egészségügyi miniszter és a nevéhez köthető Make America Healthy Again mozgalom korábban szorgalmazta, hogy a vállalatok távolítsák el termékeikből az olyan összetevőket, mint a kukoricaszirup, a magolajok, valamint a mesterséges színezékek, mivel ezek számos egészségügyi problémával összefüggésbe hozhatók – írja a BBC. A miniszter korábban azt közölte, hogy minisztériuma még idén nyáron megreformálja az amerikaiaknak szóló étkezési ajánlásokat.

Áprilisban James Quincey, a Coca-Cola vezérigazgatója a cég befektetői felé erősítette meg, hogy továbbra is termékeik cukortartalmának csökkentésén dolgoznak.