Ezeken a helyeken tud a legolcsóbban pénzt váltani a nyaralásra

Már a Revolut is saját árfolyamon vált devizát, ami drágább a középárfolyamnál

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Devizaváltás fintech cégeknél

A Revolut az Európai Központi Bank (EKB) árfolyamaihoz igazodik hétköznapokon, de ez nem azt jelenti, hogy középárfolyamot alkalmaznának – már a Revolutnak is saját árfolyama van, ami drágább a középárfolyamnál. Az átváltás az ingyenes Revolut Standard csomag esetében havi 350.000 forint értékig ingyenes, efölött 1 százalék díjat kell fizetni. A havonta 1600 forintos díjú Revolut Plus csomagnál 1.050.000 forint a havi devizaváltási limit, ezt átlépve 0,5 százalék az átváltási díj. A Revolut Premium, Metal és Ultra csomagoknál nincs átváltási limit, ezek viszont szintén havi díjas csomagok, amik

3000,

4800, illetve

19.500 forintba kerülnek.

Ha hétvégén – New York-i idő szerint péntek 17:00 és vasárnap 18:00 között – váltanánk pénzt, akkor a Revolutnál további 1 százalékos díjat kell fizetni csomagtól függetlenül.

A Wise is piaci középárfolyamokra hivatkozik, amiket a Reuterstől és az XE-től szereznek be. Ettől még a díjaik közt megadják, hogy a pénzváltásért devizánként eltérő, de minimum 0,54%-os díjat számítanak fel. Az applikációban a devizaváltás előtt a költséggel megterhelt, valóban fizetendő árfolyamot fogod látni (mi is ezzel számoltunk), és itt külön feltüntetik az átváltás díját is.