Meglepetésért fizetni: ilyen a mystery boxok világa

Ruhák, kütyük, sminkek vagy akár elektronikai cikkek – egy csomagban, teljesen véletlenszerűen. A mystery box, azaz a zsákbamacska vásárlás újra hódít, most már digitális köntösben is. A TikTokon virális jelenséggé vált trend mögött egy egyre bővülő piaci modell áll, és már a magyar vásárlók is egyre gyakrabban nyitogatják a dobozokat.

A mystery box alapötlete egyszerű: fizetünk egy összeget, kapunk egy csomagot vagy dobozt, amiben nem tudjuk, pontosan mi van. A termékek lehetnek kisértékű apróságok, márkás darabok, de akár bóvlik is – ez a játék része. A vásárlás élményét sokan a szerencsejátékhoz hasonlítják: „nem a termék a lényeg, hanem az izgalom”. A dobozok tartalma rejtély / Fotó: FRANK RUMPENHORST / DPA A TikTok és YouTube tele van „unboxing” videókkal, ahol influenszerek bontják ki a csomagokat, milliós nézettséggel. A Temu, Shein vagy Amazon mystery boxokat már sok magyar felhasználó is rendelt – például 4000 forintért egy dobozt, amelyben random telefonkiegészítők és sminkek lapultak. De miért éri ez meg az eladóknak? A kereskedők gyakran régóta megmaradt, nehezen eladható termékeket csomagolnak össze „véletlenszerű” módon, így elmondható, hogy a mystery box egy kiváló módja a túlkészlet kisöprésének. Ráadásul a csomag értékét sokszor nehéz utólag ellenőrizni – így marketingfogásként is tökéletes. A mystery boxok ára rendszerint 5–50 euró között mozog, és sok helyen nem lehet visszaküldeni. Magyar viszonteladók is megjelentek a piacon, például a Vaterán vagy a Marketplace-en újracsomagolt dobozokkal, külön „gyerek”, „szépségápolás” vagy „tech” tematikák szerint. A meglepetés élményéért vásárolják ezeket a dobozokat Néhány országban már vizsgálják, hogy a mystery box vásárlás nem minősül-e online loot boxhoz hasonló szerencsejátéknak. A magyar jogi szabályozás egyelőre nem tiltja, de a fogyasztóvédelmi figyelem valószínűleg nőni fog – főleg, ha kiskorúak célkeresztbe kerülnek. A mystery box nem csak egy csomag, hanem egy vásárlási élmény, állítják a rajongók. Egy izgalmas, trendi, de üzletileg nagyon is tudatosan felépített konstrukció, ahol a meglepetés értékesebb lehet, mint maga a termék.

