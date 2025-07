Egy kisebb budapesti lakás ára egy éjszakáért: ez a világ legdrágább hotelszobája

A világ legdrágább hotelszobájának csúcstartója nem Monacóban vagy Dubajban van, hanem Las Vegasban, ahol egy éjszaka 75 ezer dollárba (mintegy 27 millió forint) kerül.

A hotel legdrágább szobája egy kis budapesti lakás árába kerül / Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

A Palms Casino Resort tetején található The Empathy Suite nemcsak egy szállodai lakosztály, hanem egy kortárs műalkotás is. A dizájnt Damien Hirst, a világ egyik legdrágábban dolgozó képzőművésze álmodta meg, és persze az is benne van az árban, hogy minden szobát az ő szobrai, installációi és „formabontó” darabjai díszítenek – például formaldehidben úszó halak.

Egy kapjuk egy 75 ezer dolláros hotelszobáért

836 négyzetméter két emeleten, privát üvegfalú jakuzzival a Las Vegas Strip-re néző panorámával

24 órás inasszolgálat és privát wellness-részleg

Két hálószoba, két masszázsszoba, só-szoba, és egy „póker lounge”

Hirst műalkotások minden sarokban

Természetesen a minibár is ingyen van. A célcsoport sem hétköznapi: milliárdos techalapítók, olajsejkek, luxusmárkák influenszerei vagy épp azok a rocksztárok, akik már rég nem tudják, mit csináljanak a pénzükkel. A szoba foglalását egyébként nem is lehet csak úgy online bepötyögni – kapcsolatfelvétel kell hozzá, külön tárgyalás, és elég valószínű, hogy ellenőrzik, van-e elég pénz a bankszámlán.

Túlzás vagy üzlet?

Lehet legyinteni, hogy ez „őrület”, de ne felejtsük el: a luxuspiac nemcsak státuszról szól, hanem befektetésről is. A Palms Resort nemcsak szobát ad el, hanem történetet, Instagram-sztorit és presztízst. És mivel ezek a szállások gyakran teltházzal futnak, a modell működik. A luxus – úgy tűnik – továbbra is aranybánya. Miközben sokan spórolnak az utazáson, van, aki egyetlen éjszakáért elkölt egy hazai lakás árát.