2025-ben egy kisebb, ötvenfős lakodalom is könnyedén elérheti az 5-6 millió forintos költséget – és akkor még nem is beszéltünk a luxusról. Sok jegyespár pedig abban a reményben szervezi az esküvőjét, hogy majd a nászajándékként kapott pénzből visszatérül a nagy napra költött összeg. Így hát nem csoda, hogy a vendégekre is egyre nagyobb pénzügyi nyomás helyeződik egy-egy esküvő előtt.

Érdemes előre felkészülni anyagilag is egy esküvőn való részvételre

Fotó: Unsplash

Ennyit hajlandóak költeni a magyarok egy esküvőn való részvételre

A Dynata felmérése szerint a magyarok 40%-a ismeri el, hogy anyagi nyomás alatt áll, amikor egy esküvőre meghívást kap, és többet költ, mint amennyit szívesen tenne. Ez különösen a fiatal korosztályra jellemző: a 18–24 évesek 55%-a, a 25–34 évesek 52%-a érzi ezt a pénzügyi nyomást.

A túlköltés mögött álló fő okok közé tartozik az, hogy sokan őszintén szeretnék megünnepelni az ifjú párt mint egy életre szóló alkalmat (29%), illetve a barátok és családtagok elvárásai által keltett társadalmi nyomás (15%).

A költési szokásokat tekintve az idősebb generációk jobban tudják kezelni az esküvőn való részvétellel járó kiadásokat, különösebb anyagi megterhelés nélkül. A fiatalabb felnőtteknek nehézséget okoz, hogy kordában tartsák az esküvői vendégként felmerülő költségeiket: a 18–24 évesek mindössze 7%-a, a 25–34 éveseknek pedig csupán 20%-a nyilatkozta, hogy nem költ többet az esküvőkön való részvételre, mint amennyit szeretne. Ez éles ellentétben áll az idősebb korosztályokkal, ahol az 55–64 évesek és a 65 év felettiek 43%-a állítja, hogy tartja magát a tervezett költségkeretéhez, amikor vendégként vesz részt egy esküvőn.

A magyarok csupán 10%-a bánta meg valaha is, hogy egy esküvőre a költségek ellenére elment.

Az, hogy mennyit hajlandóak költeni egy esküvőn való részvételre, eltérő: a válaszadók 34%-a 40 és 120 ezer forint közötti összeget tart elfogadhatónak, míg 24% inkább 40 ezer forintnál kevesebbet költene. Vannak, akik ennél többet is szívesen áldoznak egy ilyen különleges alkalomra: 14% szerint az ideális költési összeg 120 és 200 ezer forint között van, míg 21% akár 200 ezer forintnál is többet is kiadna egy esküvőre vendégként.