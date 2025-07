Magyar bor lett a világ legjobb fehérbora - ki nem találná, hogy mivel készült

A Concours Mondial de Bruxelles (CMB) a világ egyik legnagyobb és legjelentősebb nemzetközi borversenyén egy magyar fehérbort hoztak ki az egész verseny legjobbjának.

Magyar bor lett egy rangos nemzetközi borverseny győztese

Fotó: wavebreakmedia / Shutterstock

Egy somlói fehérbor, a Kancellár Birtok SomlAI cuvée 2021 tétele 2400 fehérbor közül kapta meg a legmagasabb pontszámot, és részesült a „Revelation White Wine” elismerésben.

A bor különlegessége, hogy mesterséges intelligencia segítségével született meg, erre utal a SomlAI névben az AI, ami az Artificial Intelligence, vagyis a mesterséges intelligencia rövidítése. Állítólag a birtok egyik alkalmazottja „poénból” megkérdezte a ChatGPT-t, hogyan készítsék el 2021-es cuvée-jüket.

Így született meg az általuk most már csak a „világ legjobb fehérboraként” emlegetett tétel – írta meg a Vince.hu.

A SomlAI 2021-ből mindössze 3900 palack készült, így jó lesz sietnie annak, aki megkóstolná.

A Kancellár Birtok, amelynek fehérbora „Revelation White Wine” elismerésben részesült:

Tokaji aszú is tarolt nemzetközi borversenyen

Tavaly a Decanter World Wine Awards (DWWA) borversenyen a világ legjobb ötven bora közé választották a tokaji Gizella Pince 6 puttonyos Aszú 2019 borát, amelyet a zsűre 97 pontra értékelt.

Ezzel először került tokaji aszú a világ legjobb 50 bora közé.

18.143 bort neveztek a borversenyek csúcsának is nevezett megmérettetésre, ahol igen szigorúan pontozzák a borokat, aranyérmet kizárólag 95 pont felett adnak, míg a platina minősítés a 97 pont feletti tételeknek jár. A verseny végén a platina díjazást elért borokat újrakóstolva választja ki a legnevesebb szakértőkből álló zsűri azt az 50 legjobb bort, amelyek a Best in Show címet viselhetik.

A Gizella Pince családi borászat, a nagyszülők által indított vállalkozást 2005-ben vette át Szilágyi László a szüleitől, az akkor 1 hektáros birtok ma 20 hektárról szüretel. Korábban is neveztek már a DWWA borversenyére, egy évvel korábban például a pince 2019-es évjáratú édes szamorodni bora érdemelt ki platina minősítést.