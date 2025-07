Figyelem, rovarirtóval szennyezett élelmiszert hívnak vissza a boltokból

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határértéket meghaladó diflubenzuron tartalmat mutattak ki holland konzerv licsiben. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett – derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerdai közleményéből.

A Spring Happiness márkanév alatt futó konzerv licsiben rovarölő szerre bukkantak. (A kép illusztráció)/Fotó: NKFH

A diflubenzuron egy rovarölő szer, amelynek túlzott bevitele egészségkárosító hatású lehet, különösen hosszú távon vagy érzékeny csoportok, például gyermekek esetében.

Amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Az illetékes hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Lychees in Light Syrup/ Licsi szirupban

Márka: Spring Happiness

Kiszerelés: 567 g

MMI: 2026.07.09

Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó diflubenzuron tartalom