Újabb könnyítéseket jelentettek be a fix 3 százalék programban

Az Otthon Start Program kombinálható lesz más állami otthonteremtési támogatási programokkal, így a CSOK Plusszal is. Lakásépítés esetén pedig már a folyamatban lévő építkezésekre is lehet igényelni a fix 3 százalékos programban a hitelt. Ugyanakkor fontos kizáró ok, hogy nem veheti igénybe a kölcsönt az, akit a kölcsön igénylését megelőző 3 évben vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy államilag támogatott lakáscélú kölcsön visszafizetésére köteleztek. A programban megszerzett ingatlant csak lakáscélra lehet hasznosítani, és harmadik fél részére nem lehet átadni.