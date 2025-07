Zelenszkij azokat az országokat is leválasztaná az orosz energiáról, ahonnan az ukránok is vásárolják azt

Az ukrán áramimport 272 gigawattórát tett ki márciusban, amit

Magyarország (42 százalék) mellett

Szlovákia (19 százalék),

Lengyelország (18 százalék)

és Románia (16 százalék) fedezett elsősorban,

de érkezett áram Moldovából is.

S ez még nem minden, mert Ukrajana földgázból is importra szorul (különösen télen, a fűtési idényben). Zelenszkijék pedig vásárolják is a földgázt, például februárban 511,8 millió köbmétert vettek. Ráadásul a mennyiség nagyja épp abból a Szlovákiából került az ukrán hálózatba, mellyel Kijevnek éles vitája van a gázimport kapcsán. Szlovákia után pedig a második a sorban februárban Magyarország volt – a két ország együtt az ukrán gázimport 88 százalékát biztosította.

Ha pedig ez nem lenne elég, Zelenszkij a lengyelektől is több gázt vásárolna, ezt készíti elő egy több mint 2 millió eurós költséggel felújított gázmérő állomás várható átadása idén év végén, amivel ez megvalósulhat. De Ukrajna a lengyel vezetékes gáz importját is növelné a szállítási kapacitás bővítésével, télre pedig amerikai LNG-ből (tengeren szállított, cseppfolyósított földgáz) is bevásárolna.

Más országoktól zárja az olcsó energiát, földgázt és áramat Ukrajna (illusztráció)

Forrás: Pixabay

Rendkívül éles viták zajlnak az orosz energiaembargóról

A lap felidézi, hogy az EU-s javaslat értelmében 2027-től teljesen megszűnne az oroszországi földgáz és kőolaj importja. Ez azonban több, önmagában is súlyos kérdést felvet. Egyrészt nem világos, hogy a tilalom csak a közvetlen importra vonatkozna, vagy azokra az esetekre is, amikor egy nagy ellátóvállalat több beszerzési forrásába bekerül az oroszországi gáz is.

Másrészt – és ez az egész társadalom szintjén nagyon fontos kérdés – nem egyértelmű az sem, hogy

az olcsó orosz energiától való elesés után az EU hogyan kompenzálná, támogatná az országok emelkedő energiaköltségeit, milyen módszereket kínálna a lakossági terhek enyhítésére.

A Zelenszkij által véghezvitt lépések épp annak kudarcát mutatják, hogy nem lehet erőltetve leválni az orosz energiáról úgy, hogy az ellátásbiztonság és a máshonnan vett olcsó energia is elérhető maradjon, különösen, ha azokat az országokat is leválasztaná arról, amelyek egyébként szintén az orosz forrásokra kell hogy támaszkodjanak.