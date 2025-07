Olaj nélkül, ropogósra – így spórolhatsz az air fryerrel

Maximális mennyiségnél: 49,1 – 106 wattot ad le óránként, 100 grammonként, az optimális mennyiségnél pedig 54,2 – 141,7 wattot ad le óránként, 100 grammonként.

A leggazdaságosabb modellek között van a Philips NA110/00 Airfryer 1000 series 3,2, amely bár hatékony és alacsony fogyasztású, épp a sült krumpli készítésében nem kiemelkedő.

Ár-érték arány: nem a legdrágább a legjobb

A termékek átlagára 21 ezer és 161 ezer forint között mozog, ám az első tíz helyezett közé bejutott forrólevegős sütők többsége 34–79 ezer forintos kategóriába tartozik. A lista alapján jól látszik: nem érdemes feltétlenül a legdrágább készüléket választani, ha finom, egyenletesen átsült ételre és elfogadható energiafogyasztásra vágyunk.

A legfontosabb tanulságok tehát:

A Philips és Ninja készülékek dominálták a mezőnyt. Nem minden drága forrólevegős sütő teljesített jól.

A sütési teljesítmény és energiafogyasztás kulcstényező a készülék kiválasztásánál, de fontos szempont még funkciók, a grillezés, a keverőlapát vagy a dupla kosár megléte és tisztíthatóság is. Vásárlás előtt érdemes a részletes teszteredményeket is átnézni. A Tudatos Vásárlók Egyesületének tesztje nemcsak azoknak hasznos, akik most vennének először forrólevegős sütőt, hanem azoknak is, akik frissítenének egy megbízhatóbb vagy gazdaságosabb típusra. Egy jó döntéssel sok ezer forintot, sok wattórát és sok csalódást is megspórolhatunk.