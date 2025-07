Itt vannak a legújabb gazdasági adatok - mutatjuk a számokat

Az MBH elemzői kitérnek rá, hogy előzetes várakozásaikkal összhangban a szolgáltatások és az építőipar is valószínűleg pozitívan járultak hozzá a gazdaság második negyedéves teljesítményéhez. Az ipar ugyanakkor továbbra sem tudott bővülni, ahogyan a mezőgazdaság sem.

Összességében a második negyedéves GDP adatok azt jelzik, hogy a magyar gazdaság továbbra is élénkülésre képes.

A növekedés lassú és szelektív, amit főként a belső fogyasztás és a szolgáltató szektor húz, míg a mezőgazdaság és az ipar továbbra is kihívásokkal küzd – jelzik.

Több körülmény veti vissza a mezőgazdaság teljesítményét

Az első negyedéves vártnál jóval kedvezőtlenebb GDP-adat után a magyar gazdaság a második negyedévben egy kicsit javítani tudott,. Bár az első becslésnél a KSH még nem közöl részleteket az egyes ágazatok teljesítményéről, a havi adatokból, illetve a negyedév során bekövetkező információkból azért tudunk következtetéseket levonni az egyes ágazatok vonatkozásában - írja Origóhoz eljuttatott kommentárjában Regös Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Termelési oldalon a mezőgazdaság teljesítménye továbbra is kedvezően alakul – az első negyedévben a száj- és körömfájás, most pedig a tavalyinál is súlyosabb aszály jelent problémát. Bár az ágazat súlya a gazdaságban nem nagy, de a hozzáadott érték jelentős volatilitást mutat, így több tized százalékpontnyit is elvehetett a mostani GDP-ből. Szintén visszahúzó erőt jelenthetett az ipar, bár az áprilisi és májusi adatok alapján nem zárható ki, hogy itt túl vagyunk már a mélyponton, azaz negyedéves alapon történhetett növekedés – ebből a szempontból a júniusi adat lesz meghatározó.