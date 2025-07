Godzilla a világ GDP-jének ötszörösét pusztította el

Kő kövön nem maradt a 2016-os filmben

A halottak száma mellett az anyagi károk is igen magasak szinte minden Godzilla-filmben. Természetesen az erről közölt számok még a kifinomult módszertan mellett is inkább érdekességéként közölt becslések, nem kifinomult pénzügyi levezetések. Mégis érdemes megnézni, hogy Godzilla ebben is a filmvászon rekordere-e.

Ami azt illeti, igen. Egyes értékelések szerint bár a Star Wars-filmekben, vagy épp a Marvel-univerzumhoz köthető Bosszúálló-filmekben is rengeteg kárt látni a filmekben, óriási értékű és mennyiségű infrastruktúra pusztul el, ám Godzilla még így is bőven „a pályán van.”

Bár a kalkulációknál figyelembe vett változók száma nagy, egy tokiói pénzügyi tanácsadó szerint alighanem a 2016-ban bemutatott Shin Godzilla című alkotásban lehetett látni a legnagyobb kárt okozó pusztítást a szörny trappolása következtében. Ez pedig viszonylag jó referenciát adhat a többi filmben a monstrum által okozott károk becsléséhez.

A Shin Godzilla cselekményének főbb szakaszain végigtekintve különös kártérkép rajzolódik ki, de alighanem annak valamennyi eleme a pánikot váltaná ki minden biztosítási szakértőből és kárbecsléből. Amikor a filmben Godzilla először ér Tokióba, rögtön 59 milliárd dollár értékű számlát hagy maga után (ez 9 ezer milliárd jenben kifejezve). A városba való visszatérésekor ennél is nagyobb kért okoz, két felbukkanása összesen 815,53 milliárd dollárjába kerül Tokiónak. Ezekbe a számokba ugyanakkor nem tartoznak bele a Godzilla-ellenes műveletek költségei. A katonai akcióban vonatokat, tankokat, bombázókat, drónokat vetnek be, amiket Godzilla módszeresen el is pusztít, további 9,2 milliárd dolláros kárt okozva.

536 ezer milliárd dollárt tombolt el Godzilla a vásznon egyetlen filmjében

Fotó: Toho Co., Ltd.

Ezekhez jönnek még az evakuálások költségei, a gyártóüzemek károsodása, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült állampolgárok lakhatásának és egyéb feladatoknak a kormányzati támogatása, valamint annak költsége, hogy az államapparátus kulcsembereit egyetlen helyszínen összetörelve korlátozzák a szörny által okozott károk értékét.

Minden kisebb-nagyobb mozzanatot egybevetve, a Shin Godzillában az óriásira nőtt gyík 536,5 ezer milliárd dollár kárt okozott e kalkuláció szerint.

Ez a felfoghatatlan elvi szám több mint ötszöröse a Világbank adatai szerinti 2023-as globális GDP-nek, ami 106,2 ezer milliárd dollár volt – szerencsére csak a filmvásznon.

A Shin Godzilla hivatalos előzetese: