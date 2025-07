Egyetlen gyenge jelszó miatt bedőlt egy 158 éves vállalat

Úgy tűnik, elég volt egy gyenge jelszó, amit az egyik munkavállaló használt a KNP nevű szállítmányozási vállalatnál végzett munkájához, hogy ezt ki-, illetve felhasználva hekkerek zsarolóvírussal vegyék át az uralmat a cég informatikai rendszerei között. A támadás következtében a vállalat működése végzetesen megroggyant, a 158 éves cég működése leállt, és mintegy 700 dolgozó veszítette el munkáját. Az incidens még 2023-ban kezdődött, ám a cég haláltusája több mint egy éven át tartott, arra pedig, hogy pontosan mi állt a csőd mögött, csak a közelmúltban derült fény.

Elég volt egy gyenge jelszó a hekkereknek, hogy tönkretegyenek egy 158 éves céget (illusztráció)

Fotó: Schutterstock

Gyenge jelszó vezetett a bukáshoz: sokáig titkolta a cég

A BBC összeállítása szerint a KNP esete csak az egyik az évi több százból, amikor zsarolóvírussal támadnak meg bűnözők termelő vagy szolgáltató vállalatokat, illetve intézményeket. A zsarolóvírust a célba vett szervezet informatikai rendszerébe juttatva a kártevővel elzárják az értékes, a működés alapját jelentő adatokat a dolgozók elől, a nyomásgyakorlás érdekében egy részüket demonstratívan meg is semmisítve. A kártevőt a hekkerek csak akkor hatástalanítják, ha azért cserében jelentős összegű váltságdíjat fizet nekik a megtámadott szervezet.

A 158 éves, az angliai Northamptonshire megyében működő KNP esete még e támadások sorában is egészen megdöbbentő. Úgy tűnik ugyanis, hogy a hekkereknek még valamikor 2023-ban sikerült rájönniük – nem egyértelmű, hogy találgatással vagy valamilyen algoritmus alkalmazásával – az egyik munkavállaló kifejezetten gyenge, könnyen megfejthető jelszavára. Ennek révén juttatták a céges rendszerekbe a zsarolóvírust, melynek hatástalanításáért – bár a cég az összeget nem árulta el, de a szakértői becslések jó irányjelzések lehetnek – 5 millió font (kb. 2,3 milliárd forint) váltságdíjat követeltek. A Knights of Old márkanév alatt szolgáltató KNP (a céget még korábban akvirálta a KNP) a követelt összeg megfizetésére nem rendelkezett elegendő kerettel.

A hekkerek beváltották fenyegetésüket, a cég a saját adataihoz többé nem férhetett hozzá.

Működésének rendje megborult, majd fizetésképtelenné vált. Teherjárműveiket lényegében fuvarteljesítés közben fordították vissza diszpécsereik. Mintegy

500 járműves flotta állt le, és

700 dolgozó kálváriája kezdődött el a ki nem fizetett járandóságok miatt a meginduló felszámolással egy időben (a dolgozók közül néhány tucatnyian tavaly ősszel szempontjukból nézve sikerrel perelték a vállalatot a csődközeli helyzet kapcsán előírt dolgozói tájékoztatások elmaradása miatt).

Kiderült: a támadás mögött az Akira nevű hekkercsoport állt, és bár a cég azt állította, hogy informatikai rendszereik megfelelnek az iparági szabványoknak, és biztosítást kötött a kibertámadások ellen, mégsem sikerült úrrá lenni a helyzeten.