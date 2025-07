Gyerektáborok finisben, találunk még helyet augusztusra?

Az ország számos pontján még akadnak szabad helyek a 8–12 éves korosztály számára szervezett napközis és ottalvós táborokban – legyen szó természetjárásról, tudományos kalandokról, kézműveskedésről vagy épp kreatív festőtáborról. Az elmúlt két évben jelentős, átlagosan 10–15 százalékos áremelkedés volt megfigyelhető a nyári gyerektáborok piacán Magyarországon. Ráadásául még négy hét van a nyári szünetből.

Gyerektáborok keresése még augusztusban is intenzív, négy hetet kell még megoldani a szülőknek/illusztráció

Fotó: Táborfigyelő

Míg 2023-ban egy napközis tábor heti díja jellemzően 45 000 forint körül alakult, addig 2025-ben ez az összeg már elérte az 57 000 forintot. A bentlakásos táborok esetében hasonló arányú drágulás figyelhető meg: az átlagár 70 000 forintról 92 000 forintra nőtt. A prémium kategóriájú, specializált programokat kínáló táborok esetében akár 30–35 százalékos emelkedés is előfordulhatott, így ezeknél a díjak meghaladhatják a 100 000 forintot is egy hétre. Az árnövekedést elsősorban a megemelkedett működési költségek – például étkezés, helyszínbérlés, utaztatás és programdíjak –, valamint az infláció és energiaárak hatásai okozták. A legtöbb tábor igyekezett fenntartani a minőségi programkínálatot, ezért sok szervező kénytelen volt árat emelni az elmúlt két szezon során. Tóth Béla, a taborfigyelo.hu ügyvezetője az Origó kérdésére elmondta, vannak még helyek, a Táborfigyelőn több mint 800 táborturnus közül tudnak választani az érdeklődők, viszont ha egyesével nézzük meg a táborokat, úgy egy-egy hétre már csak 2-3 hely van jellemzően, így aki még szeretne augusztusra egy-egy hetet élménydús programmal lefedni a csemetét nyári szünetéből, minél előbb célszerű foglalnia.

Milyen szezonja lesz a gyerektáborok szervezőinek?

A szezon ugyan még a közepénél tart, korai értékelni, de az elmondható, hogy két kifejezett újdonság emelhető ki az idei nyári táborok kapcsán. „Egyrészt a témák tekintetében tapasztalható innováció. A legnépszerűbb táborok toplistáját idén is a sporttáborok vezetik, ezeket követik az idegen nyelvi, technológiai-informatikai, katonai és készségfejlesztő táborok. Ami kifejezett újdonság, hogy egyre több extrém, különleges vagy meghökkentő témájú tábor foglalható idén, még akár augusztus hónapra is: elérhető például dzsungelkörülmények között zajló katonai túlélőtábor, mesterségesintelligencia-tábor, TikTok-tábor, de quad- és e-rolleres kalandtábor is. Emellett olyan izgalmas élményeket kínáló programok is foglalhatók, mint a „Sámánok dala” honfoglaló tábor vagy a varázslótábor. Érdekesség és újdonság a fentiek mellett, hogy egyre több családban a nagyszülők – különösen a "szupernagyi" generáció – vállalják a táborozás megszervezését, ezzel is segítve a szülőket a nyári logisztikában. A Táborfigyelő adatai szerint két év alatt közel duplájára nőtt a tábort foglaló nagyszülők aránya. Lehet, hogy a hajdani nyári táborok élményeit szeretnék átörökíteni az unokáknak.