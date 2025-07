Két gyógyfürdő is újranyit a hétvégén, mutatjuk, merre!

Június 28-án, múlt hét szombaton egy elektromos alkatrész túlmelegedése következtében – amely megolvasztotta a belső vezetékeket, reléket, kapcsolókat és síneket – kialakult áramhiány miatt váratlanul be kellett zárni a Somogy vármegyei Barcsi Gyógyfürdőt.

A Barcsi Gyógyfürdő megúszta egy hét zárva tartással

Az esetet követően, bejövő áram nélkül lehetetlenné vált a fürdő működtetése, a vízcirkuláció, vízpótlás, szennyvíz-emelés, mosdók használatának szüneteltetése miatt. Egy hét alatt orvosolták a problémát, a szükséges javításokat elvégezték és szombattól már újra várják a fürdőzőket.

A fürdő Somogy legdélebbi részén, közvetlenül a horvát határ mellett található, emiatt rengetegen látogatják a határ túloldaláról is. Barcs termálfürdője 2006-ban kapta meg a gyógyfürdő címet, a termálvize pedig 2007 óta számít gyógyvíznek. A Termálonline.hu szerint az itteni gyógyvíz főként mozgásszervi problémák, izomfájdalmak, porckorongsérv, térdízületi kopások, hát- és nyakfájás esetén, valamint a baleseteket követő rehabilitáció során hatásos.

Gyopároson egyelőre csak részlegesen nyitják meg a gyógyfürdőt

Míg a Barcs környékiek szerencsésen megúszták egy hét szünettel, ugyanez nem mondható el a Gyopárosfürdőről, amely közel fél év – csaknem teljes – zárvatartást követően nyithat meg újra. Január 20. óta, mint ismert, csak a gyógyászati részleg üzemelt Gyopárosfürdőn, a létesítmény többi része zárva tartott. Az orosházi városvezetés és számos önkéntes szakember azóta is annak megteremtésén dolgozott, hogy a fürdőt mielőbb újranyithassák. Ennek érdekében az elmúlt hónapokban számos felújítást, karbantartást végeztek a fürdőn.

A részleges nyitást korábban július első hetére ígérték és most már biztos, hogy ezt tartani is tudják. A polgármester közösségi oldalán, videóbejegyzésben jelentette be pénteken a jó hírt, vagyis hogy

július 5-én, szombaton újranyitják Gyopárosfürdő parkfürdői részét.

Az elmúlt hetekben már előre jelezték, hogy a fürdő egyes egységeit ütemezetten, több részletben nyitják majd meg. Első körben

a tanmedencét,

a toronymedencét,

az úgynevezett „kacsás” medencét,

s a gyermekmedencét vehetik birtokba a fürdőzők.

A jegyár három napig, nyitási kedvezménnyel július 5. és 7. között egységesen 2 500 forint lesz. A belépés 14 év alattiaknak ingyenes lesz, felnőtt kísérettel. A nyitvatartás úgy néz majd ki, hogy szombattól vasárnapig 8-20 óráig, hétfő és péntek között pedig 11-19 óra között fogadják majd a vendégeket.