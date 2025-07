Kiderült, miért ilyen drágák a tejtermékek és a tojás

A nemzeti versenyhatóság gyorsított ágazati vizsgálatokat folytatott le a tej és tejtermékek, illetve a tojás hazai piacán, miután az elmúlt időszakban széleskörben tapasztalható jelenség volt, hogy mind a tejtermékek, mind az étkezési tojás ára jelentősen fluktuált. Emellett ezen termékek fogyasztói árai jelentősen megugrottak a közelmúltban.

A GVH a két gyorsított ágazati vizsgálat megindítását követően széleskörű adatgyűjtést végzett a hazai tej- és tojáságazat értékláncának valamennyi szintjén.

A gyorsított ágazati vizsgálatok megállapításai

A tejágazat vizsgálata során a GVH megállapította, hogy a 2023 első felében elvégzett, szintén a tejágazatot érintő vizsgálata során tett több javaslata is hasznosult, hozzájárulva az árak csökkenéséhez, illetve kordában tartásához. Ilyen volt, hogy

a hazai nyerstej árát jelentősen befolyásoló alapárprognózis – a GVH 2023-as javaslata alapján történt – eltörlését követően, a nyerstej ára az EU-átlag alá csökkent Magyarországon.

2023 közepétől, a GVH által működtett online Árfigyelő rendszer hatásaként a hat nagy kiskereskedelmi üzletlánc esetében a tejtermékek bruttó árrése megközelítőleg 10%-ponttal csökkent, mérsékelve ezzel a fogyasztói árakat.

A GVH vizsgálata azt is feltárta, hogy a tejtermékek fogyasztói árainak 2024–2025-ben tapasztalt jelentős emelkedése mögött több tényező is meghúzódott: Európa-szerte újra emelkedésnek indult a nyerstej ára, emelkedtek a munkaerő-, illetve közműköltségek és egyes, a termékgyártással összefüggő költségek is. Az ellátási láncban a jövedelmi viszonyok a termelői és a feldolgozói szint felé tolódtak el, az árréscsökkentés 2025 márciusi bevezetése után pedig csökkentek a fogyasztói árak. A jelentés kitér egyes növényi alapú helyettesítő termékek árréselemzésére, és nemzetközi kitekintést is ad más országok versenyhatóságainak élelmiszerpiaci vizsgálatairól és a nyerstej árak európai alakulásáról.

A tojáságazat vizsgálata során a GVH feltárta, hogy a 2024 második félévétől tapasztalt jelentős áremelkedés több tényező együttes hatásának következtében állt elő.

A legjelentősebb költségnövekedés a takarmány- és az energia árában, a munkaerő- és a logisztikai költségekben jelentkezett.

A tojástermelők számára visszatérően jelentős költséget jelent a madárinfluenza-járványok okozta termeléskiesés kezelése.

Jelentős, több termelőnél egyszerre jelentkező költség a fogyasztói igények változása miatt a berendezett, kiscsoportos (vagyis ketreces) tartásmódról az alternatív tartásmódra való áttérés, és az ezzel járó beruházások megvalósítása.

A tojás árának változásában emellett megfigyelhető egy szezonalitás, amire hatással van egyes kiskereskedelmi szereplők beszerzési gyakorlata is.

Összességében a GVH vizsgálata azt állapította meg, hogy a tojáspiacon a költségek emelkedése mellett a kereslet szezonalitása az árak emelkedéséhez vezethetett.

A két gyorsított ágazati vizsgálat jelentéstervezete elérhető ezen a hivatkozáson.