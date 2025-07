Ezért mehet rá hamarosan minden forintunk, ha a megrendelt árunk tengeren jön

Az áruk Vörös-tengeren történő szállításának biztosítási költsége több mint kétszeresére nőtt a héten, azt követően, hogy a jemeni húszi lázadók megtámadtak és elsüllyesztettek két hajót, ezáltal legalább négy tengerész halálát – közölték iparági források. A drámai kimenetellel járó akciókra az elmúlt néhány hónap viszonylagos nyugalma után került sor. Miként az Origo bemutatta, a húszik a Hamász Izrael elleni támadása óta tartják sakkban Jemen partjait, a Vörös-tenger felé vezető hajóutakat.

A jemeni húszik által elsüllyesztett Eternity C nevű hajó

Fotó: AFP

Sem a hajók, sem az áruk nincsenek biztonságban

A Vörös-tenger kritikus fontosságú vízi út az olaj és az áruk számára, de a forgalom meredeken visszaesett, mióta a húszik 2023 novemberétől támadásokat indítanak az áthaladó hajók ellen. Az Irán által támogatott húszi lázadók korábbi közlésük szerint a támadásaikat a palesztinokkal való szolidaritásból kezdték meg, bár az Irán ellen nemrég végrehajtott amerikai katonai akció előtt más hajók ellen is megtorlásokat helyeztek kilátásba.

A most fellángoló feszültség jelentősen megnövelte a háborús kockázati prémiumok összegét, a hajók értékének körülbelül 0,7 százalékára. Ez az arányokat nézve jelentős növekedés, mivel a legutóbbi támadások előtti héten 0,3 százalék volt annak mértéke. Kiderült az is, hogy egyes biztosítótársaságok bizonyos útvonalakra nem is hajlandók fedezetet nyújtani.

Mindez távoli iparági problémának tűnhez, pedig az Ázsiából hajón érkező áruforgalomnál tapasztalható költségemelkedés előbb-utóbb jelentkezhet akár a végfelhasználói árakban. Egy tipikus hétnapos hajóút ciklus díját (a biztosítók díjtételeiket gyakran több tényező, így útvonalhosszak és időtartam alapján határozzák meg) a biztosítók csak a héten akár 1 százalékos mértékben is emelhették. Ez megegyezik a 2024-es csúcsértékkel, amikor napi támadások történtek a térségben.

Mindez több százezer dolláros további költségeket jelent minden szállítmány esetében.

„A Vörös-tengeren történt közelmúltbeli támadások rávilágítottak az óvatosság szükségességére” – mondta Neil Roberts, a Lloyd's Market Association tengeri és légi közlekedési szegmensért felelős vezetője.