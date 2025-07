Pezsgőt bontottak tegnap a magyar tőzsdén: történelmi sikert ünnepeltek

Történelmi csúcsot ért el a budapesti tőzsde vezető részvényindexe szerda este: először lépte át a 100 000 pontot a BUX. Az új csúcs a befektetői bizalom megerősödését és a magyar tőzsdei vállalatok eredményességét egyaránt tükrözi - írja honlapján a Budapesti Értéktőzsde. Aki 1991-ben, a Budapesti Értéktőzsde újraalapítását követő évben fektetett be a részvényindexbe, napjainkra több mint százszoros hozamot realizálhatott befektetésén. A BUX emelkedése nemzetközi és regionális viszonylatban is figyelemre méltó, a 2025-ös évben ezidáig elért 26 százalékos teljesítményével a világ élvonalába tartozik, erősítve a hazai tőzsde pozícióját.

A hazai tőzsde BUX indexe először zárt 100 000 pont fölött (illusztráció)

Fotó:

Nagyot növekedett a hazai tőzsde

A BUX index legfontosabb mérföldkövei, mutatói:

1991 óta összesen százszoros hozamot érhettek azok a befektetők, akik a kezdetektől BUX indexbe fektettek, ez 14 százalékos átlagos éves hozamnak felel meg.

Az index legeredményesebb 10 éves időszaka az 1995-2005 közötti intervallumban volt, 1468 százalékos, azaz több mint tizennégyszeres emelkedéssel.

1991-ben az első BUX kosár 6 tagból állt, jelenleg 16 papírt tartalmaz az index. Jelenleg 16 indextagból 13 vállalat az indexkosárba kerülésének időpontjától folyamatosan, megszakítás nélkül tag az indexben.

Az új részvény bevezetéseknek, valamint az árfolyamok emelkedésének hatására a hazai részvénypiac mérete (kapitalizáció) mostanra átlépte a 20 ezer milliárd forintot, emellett az elmúlt években a hazai tőzsdén mintegy 40 új részvénykibocsátó jelent meg. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2024 végére a magyar háztartások hazai részvényállománya meghaladta a 2000 milliárd forintot, ami több mint ötszörösére nőtt tízéves viszonylatban.

Nagy napja volt a tőzsdéknek

A szerdai nap a Budapesti Értéktőzsde mellett más nagy kereskedésekben is pozitív értékeket hozott, annak ellenére, hogy Washington új országok számára helyezett kilátásba vámokat. Ám mint az MBH Bank összefoglalója kitér rá, a befektetők mégis bizakodóak azzal kapcsolatban, hogy megszülethetnek a kereskedelmi megállapodások. Az S&P 500 index 0,61 százalékot emelkedett, a DJIA értéke 0,49 százalékkal került feljebb, a Nasdaq Composite index közel 1 százalékkal zárt pluszban, ezzel új csúcsra futott. Európában is pozitív volt a hangulat, a német DAX index 1,42 százalékot emelkedett, a francia CAC 40 index 1,44 százalékkal került feljebb, az EuroStoxx 50 index 1,37 százalékkal zárt pluszban. A magyar tőzsde is pozitív napot zárt, a BUX index 1,1 százalékot emelkedett, a hazai blue chipek is emelkedtek.:

a Richter 1,7 százalékkal,

az OTP 1,5 százalékkal került feljebb,

a Magyar Telekom 0,8 százalékot emelkedett,

a MOL 0,4 százalékkal zárt a pozitív tartományban.

Ugyanakkor a csütörtök reggeli órákban a pesti tőzsde némileg fékezett. A BUX-ot a Mol esése húzza leginkább vissza, a forint nem találja az irányt az euróval szemben – írja a reggeli órákról készített összefoglalójában a Világgazdaság. A lap szerint a piacok ma is elsősorban az amerikai vámokkal kapcsolatos hírekre figyelnek.