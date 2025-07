Hatalmas vagyont halmozott fel Hulk Hogan – meglepő, hogy ki örökli ennek nagy részét

Hulk Hogan, a WWE legendája floridai birtokán hunyt el a múlt héten, valószínűleg szívroham következtében. A szupersztár nemcsak a sportban és a filmiparban hagyott maga után örökséget, hanem sikeres vállalkozóként 25 millió dolláros vagyont is felhalmozott. Ez utóbbin viszont kérdéses, hogy hogyan is osztoznak majd meg az utódok, és persze az ex feleségek.

2023. júliusban házasodott Sky Daily és Hulk Hogan

Fotó: Northfoto

Hulk Hogan testesítette meg a klasszikus amerikai hőst – erős, igazságos és legyőzhetetlen

Hulk Hogan a befektetések, készpénzszámlák és vállalkozások mellett egy 18 millió dolláros kastélyt is birtokolt a floridai Clearwaterben, halála előtt pedig létrehozott két vagyonkezelői alapot is. A sztár tulajdonába tartozott számos floridai vállalkozás, mint például a Hogan’s Beach Shop és a Hogan’s Hangout, valamint saját sörmárkája, a Real American Beer. A birkózásból, valóságshow-kból, filmszereplésekből és árucikkekből származó évtizedes bevétellel együtt nem meglepő, hogy hagyatéka halála után a találgatások középpontjába került.

A The U.S. Sun szerint Hogan harmadik felesége, a 49 éves Sky Daily, várhatóan a floridai törvények szerint a férfi vagyonának legalább 30%-át örökli majd. A pár mindössze két évig volt házas, de a helyi jogszabályok így is garantálják neki a házastársi részesedést, függetlenül attól, hogy mi szerepel (vagy mi nem szerepel) a végrendeletben.

Viszont a tény, hogy Hulk Hogan harmadik házastársa a hatalmas vagyon legalább egyharmadát örökli majd, komoly ellentéteket szülhet a pankrátor volt feleségeivel és lányával. Főleg úgy, hogy még az is kérdéses, hogy a fennmaradó vagyonból Hogan gyermekei és korábbi házastársai jogosultak-e egyáltalán bármire is. Hiszen ha az örökség a bíróság elé kerül, nemcsak a családtagok fognak küzdeni érte, hanem a vagyonkezelői alapban nem szereplő összeg a hitelezők számára is kiszolgáltatott. És figyelembe véve Hogan különféle vállalkozásait okkal feltételezhető, hogy adósságok is lehetnek.

Az alábbi képen a sztár 18 millió dolláros kastélya látható:

Hogan – polgári nevén Terry Gene Bollea – a ’70-es évek végén csöppent a pankráció világába, és hamar megmutatta: különleges karizmája és fizikai ereje új szintre emelheti a sportágat. De a sikerek mellett nem kerülte el a botrányokat sem. Egy kiszivárgott szexvideó és rasszista megjegyzései miatt éveken át tartó jogi és PR-harcokat kellett megvívnia. Halála pedig ismét felhívta a figyelmet polgárpukkasztó magánéletére. Hogan korábban Linda Claridge-dzsel volt házas, akivel két gyermeke született, Brooke és Nick. Ez a házasság 26 évig tartott, majd egy évtizedes kapcsolat következett Jennifer McDaniel-lel, amely 2021-ben ért véget. Sky Daily jógaoktató, röviddel ezután lett a harmadik felesége.