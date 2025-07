Idén is érdemes sétahajózni a Balatonon – sűrített járatokkal és kedvezményekkel várják a főszezonban hajózni vágyókat

Az előszezon kiemelkedő utas- és kerékpárszállítási forgalmából kiindulva a legforgalmasabb útvonalain jelentős mértékben kibővíti járatait a társaság. Idén a főszezonban Siófok és Balatonfüred között már napi tíz járat közlekedik, továbbá Balatonföldvár és Tihany között még több hajó indul majd, míg Fonyód és Badacsony között az esti órákban is elérhető a vízi közlekedés élménye. Újdonság még, hogy Révfülöp, Balatonboglár és Balatonlelle között új, közvetlen, átszállás nélküli háromszögjáratokat vehetnek igénybe az utasok. A magyar tenger északi partján a tavi közösségi közlekedést tovább egyszerűsíti, hogy Balatonalmádi és Alsóörs felől már napi két indulás teszi lehetővé az eljutást Tihanyba és Balatonfüredre. A kompok Szántódrévből 7:00 és 23:30 között, Tihanyrévből 7:15 és 23:45 között közlekednek – azonban forgalmas időszakokban akár folyamatosan is az utasok rendelkezésére állnak.

Kedvezményekkel várják idén a főszezonban hajózni vágyókat. Fotó: BAHART

A BAHART által nyújtott kedvezmények sora igen széles: a Kajla útlevelet felmutató 6-11 éves gyermekek díjmentesen utazhatnak a menetrendi hajókon a szünidő végéig. Emellett a családi jegy ára több mint 10%-kal csökkent az előző évi árhoz képest, és már egy gyerek után is megváltható – nemcsak menetrendi, hanem sétahajós és gyerekhajós programokra is. A kerékpáros jegy ára szintén 10 százalékkal alacsonyabb a 2025-ös árakhoz képest, ráadásul egyre több biciklibarát járat vehető igénybe a menetrendi hajókon. A fogyatékkal élők a kompok mellett most már a települések közötti járatokon is díjmentesen utazhatnak. A jegyek elővételben online is megválthatók a jegy.bahart.hu oldalon, a jegypénztárakban pedig SZÉP-kártyás fizetésre is lehetőség van.

A már nyár elején teltházas sétahajók 15 érintett kikötőből közlekednek, valamint a naplemente sétahajók is sűrűbben indulnak. Részletek itt olvashatók. A nyaralás önfeledt érzését nyújtó, kicsik és nagyok körében is népszerű tematikus hajók – többek között az új katamaránokkal – kilenc kikötőből futnak ki augusztus végéig. Idei újdonság még, hogy a legkisebbeket Kalap Jakab várja szórakoztató koncertjével három helyszínen, több időpontban, részletek itt olvashatók. Idén nagy visszatérő az esti Chill hajó, amelyre Siófok után már Balatonfüreden is fel lehet szállni.