A profi ingatlanos 10 ismérve – ezekre figyeljen, hogy ön is nyerjen

Ez a bizalmatlanság nem új keletű, és nem is alaptalan. A 2000-es évek lakásmaffia-botrányaiban sokan veszítették el otthonukat, gyakran olyan „közvetítők” közreműködésével, akik a jogi kiskapukat kihasználva, idős vagy kiszolgáltatott embereket csaptak be. Bár azóta szigorodtak a szabályok, a köztudatból lassan kopnak ki ezek a jelenségek. Aki adott már el, vagy vásárolt ingatlant, tudja, hogy sokszor megkerülhetetlen az ingatlanközvetítő, mert a másik fél leszerződött vele. Ha már rendelkezésre áll ingatlanos szakember, vagy mi magunk is fizetünk a szolgáltatásért, akkor nézzük, mit várhatunk el.

Az ingatlanos profizmusa kifizetődik, csak tudni kell, ki a jó szakember/Fotó: fizkes / Shutterstock

A leggyakoribb ítélet az ingatlanos munkájáról

A mai napig gyakori panasz, hogy a közvetítők nem képviselik megfelelően az ügyfelet, nem elérhetők, amikor fontos lenne, vagy épp irreális ígéretekkel próbálnak megbízást szerezni. Az ügyfél gyakran úgy érzi: nem partnerként, hanem „jutalékforrásként” tekintenek rá, csak a jutalékra hajtanak, a munkát meg meg akarják úszni.

Miközben a tévében látjuk, hogy például az Egyesült Államokban az ingatlanos a család bizalmi tanácsadója, befektetési szakértője, Magyarországon sokan még mindig úgy gondolják az eladáshoz vagy a vételhez nem kell szakértelem, ezért kár fizetni. Aztán alakulhat úgy a helyzet, mégis kénytelenek vagyunk közvetítőhöz fordulni, csak épp nem a legjobbat választjuk, hanem azt, aki épp szembejön.



Minden ingatlanos egyforma?

Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régióvezetője szerint az ügyfelek elégedetlensége sokszor jogos. Úgy véli, a közvetítők jelentős része nem nyújt megfelelő színvonalú szolgáltatást – szerinte akár 90 százalék is ebbe a kategóriába eshet. A leggyakoribb panaszok: a közvetítő eltűnik a szerződéskötés után, irreális ígéretekkel szerzi meg a megbízást, vagy nem képviseli megfelelően az eladó érdekeit. Gyakori az is, hogy a közvetítő nem magyarázza el, miért lenne indokolt az árkorrekció, csak „lenyomja” az árat.



Mitől profi egy ingatlanos

Pedig egy jó ingatlanos nemcsak értékesít, hanem tanácsot ad, ismeri a helyi piacot, érti a jogi hátteret, és végigkíséri az ügyfelet a teljes folyamaton. Fontos a pontosság, a felkészültség, és mindenekelőtt az empátia – hiszen az eladó és a vevő érdekeit is össze kell hangolni. A profizmus már a szerződéskötésnél megmutatkozik: ha a közvetítő világosan kommunikál, válaszol a kérdésekre, és javaslatokat tesz az ingatlan felkészítésére, az jó jel. Aki viszont csak „átad egy papírt”, és nem épít bizalmat, az hosszú távon nem marad talpon a piacon.