Segítséget kapnak az első lakást vásárlók, az ingatlanpiac egészére jó hatással lehet az új hitel

Miként az Origo arról beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése alapján 3 százalékos kedvezményes hitelt lehet majd felvenni az első lakás vagy ház vásárlására. Ez főként a fiataloknak nyújthat rendkívüli segítséget az otthonteremtésben. Bár cikkünk készítésekor az újdonság részletes szabályai még nem ismertek - várhatóan hamarosan azokat is közzéteszik -, az első reakciókban üdvözölték a bejelentést.

A 3 százalékos kamatozású, kedvezményes hitel nagy segítség lehet az első lakásukat vásárlóknak (képünk illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A kedvezményes hitel az első lakásukat vásárlókat segíheti

Orbán Viktor bejelentését követően Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Magyar Nemzet online kiadásának nyilatkozva azt mondta, hogy a 2015 és 2023 között tapasztalható, több mint háromszoros ingatlanár emelkedés miatt jelentősen emelkedett az a küszöb az anyagi forrásokat tekintve, amivel az első lakásukat vásárlók beléphetnek az ingatlanpiacra. Lakáscélú ingatlanvásárlásra jellemzően a bankok által kínált különféle hitelek, valamint kormányzati ösztönzők és támogatások jelenthetnek forrást, de a piaci alapú hitelnél még a legolcsóbb változatban is tízmillió forint önrész mellé közel háromszázezer forintos törlesztőrészlet társul húszéves futamidővel. Arról nem is beszélve, hogy a hiteképességet a fiatalnak el is kell érnie, leginkább jövedelmi viszonyai alapján.

Az első lakásukat vásárlókat a szakértő szerint főként a fővárosban, valamint a vármegyei székhelyeken éri kihívás, hiszen ezeken a településeken akár 40 millió forint is lehet a lakások ára.

Így a most bejelentet intézkedés várhatóan nem csak a húszas, hanem a harmincas éveikben járó, lakással még nem rendelkezőket is segítheti, lassítva azt a tendenciát, hogy egyre későbbi életkorban sikerül saját lakást szerezni.

Balogh László a lapnak felidézte, hogy a korábbi támogatási formák, mint például a babaváró, segítség lehet az önerőben, a csok plusz pedig jelentős könnyebbséget kínál,

ám a 3 százalékos kedvezményes hitel most azoknak jelenthet érdemi segítséget, akik belépni szeretnének a piacra.

Az elsőlakás-vásárlók helyzetének könnyítése az ingatlanpiac többi szereplőjének is jót tesz. Előbb talál vevőt az, aki szeretne továbbköltözni, a piacnak pedig a megtakarítások sem tesznek feltétlenül jót, hiszen a belépési küszöb miatt esetleg azt nem használják fel vásárlásra az érintettek.

