Kisebb lesz idén a dinnye, de miért?

A hűvösebb idő miatt csak április közepétől tudtak biztonsággal ültetni, így idén kicsit késik a jelenik meg a magyar dinnye a piacon. Az aszály nagy gondot jelent, így idén a dinnye mérete valamivel kisebb lesz mint az előző években, sőt az összetermés mennyisége is alacsonyabb lesz - írja a Világgazdaság.

A dinnye ára nem fog jelentősen emelkedni idén a szakemberek szerint/Fotó: ZSOCC / NAK / Lévai Zsolt

Az áruházláncok ne rontsák a termelők helyzetét

Göcző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete elnöke arról beszélt a portálnak, hogy a görögdinnye előállítási költségei idén sem csökkentek, ezért nagyon fontos, hogy az áruházláncok továbbra is pozitívan álljanak a magyar görögdinnyéhez. Azt is hangsúlyozta, hogy a megfelelő fogyasztói ár teszi lehetővé, hogy a hazai görög- és sárgadinnye termelése korszerű technológiákkal fennmaradhasson és jövedelmező legyen. Kiemelte:

a vevőcsalogató akciókból továbbra sem kérnek,

az észszerű, dömpinglevezető viszont megvan az értelme.

Korábbi cikkünkben a szakértők úgy fogalmaztak, a dinnye árát csak megbecsülni lehet, de valószínűleg nem lesz jelentősen drágább, mint tavaly.

Egyre népszerűbb a dinnye

A görögdinnye termőterülete 10, a sárgadinnyéé pedig 15 százalékkal növekedett – mondta Csizmadia Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Kertészeti és beszállítóipari országos osztályának elnöke. Az elmúlt években nőtt a dinnye iránti kereslet, s ha ebben az időszakban elő is fordult, hogy egyik évről a másikra csökkent a termőterület, az nem járt a termelés visszaesésével, mert a gazdálkodók átálltak a korszerűbb fajtákra és a kisebb hozamú, extenzív gazdálkodás visszaszorult.

Az elmúlt években folyamatosan nőtt a görögdinnye iránti kereslet. A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet adatai szerint a hazai 160-170 ezer tonna körüli termelés a belföldi piacra elegendő, és az 50-60 ezer tonna exportot is el tudja látni. A jelenlegi helyzetben az, hogy a fogyasztók számára is elérhető árú görögdinnyét vigyenek a piacra, kiélezett technológiai fegyelmet követel meg a termelőktől. A fogyasztási kedvet tovább növelné, ha több termelő egységes termesztéstechnológiával, akár a Nyugat-Európában már megfigyelhető, márkázott termékekkel jelenne meg a piacon. A fogyasztók ugyanis szeretik tudni, kitől vásárolnak, és a termelőig nyomon követhető a termék. Mint mondta, nem véletlen, hogy a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság is kiemelten ellenőrzi a dinnye minőségét és származását - írja a Világgazdaság.