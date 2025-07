Milliókkal lehet olcsóbb az első otthon megszerzése – mutatjuk az első kalkulációkat!

Első lakás vagy ház vásárlására 3 százalékos kedvezményes hitel lehetőséget biztosítja a kormány, Orbán Viktor kormányfő szavaival élve, „bárkinek, bárhol.” A miniszterelnök által bejelentett rendkívüli kormányzati intézkedés újabb, egyedülálló segítséget jelent az otthonteremtésben, mivel a konstrukcióban a kivételesen kedvezményes hitel felvételének nincs felső életkori határa. Kiderült az is, hogy az igényelhető hitelösszeg maximuma 50 millió forint, amit akár 25 éves futamidő mellett is fel lehet venni. A hitel kamata a futamidő alatt végig 3 százalékos mértékű marad, a hitel felvételéhez mindössze 10 százalékos önrész kell.

3 százalékos kedvezményes hitelkonstrukció jön az első lakóingatlanukat vásárlók számára (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A bejelentést követő első ingatlanszakmai reakciókban a megszólalók üdvözölték a koncepciót, kiemelve, hogy az érdemi segítséget nyújthat számos otthonteremtésben gondolkodó magyarnak a lakáspiacra való belépéshez. A bejelentés azért is fontos, mert a nagyobb városokban is találkozni már 40 millió forint körüli lakásárakkal. A magyar családok otthonteremtését, az önálló élet elkezdését eddig is segítette számos kormányzati intézkedés, például a babaváró segítség lehetett az önerőben, a csok plusz pedig jelentős könnyebbséget kínált a vásárláshoz, ám ez most egy olyan intézkedés, mely célzottan az első lakásukat vagy házukat vásárlókat segíti. Nézzük meg először azt, hogy ez milyen konkrét összegeket jelent azoknál, akik városban vagy falun, vármegyeszékhelyen vagy kisebb településen első, lakáscsélú ingatlanukat vásárolnák!

Milliókat lehet megtakarítani: ez várható a konstrukciótól

Az egyedülálló bejelentést követően nagyon hamar megjelentek az első számítások arról, hogy mit jelenthet ez az új konstrukció összegszerűségben az első lakásukat vásárlóknak. Az elemzések és a számítások készítői arra hívják fel a figyelmet, hogy addig, amíg minden részlet nem ismert a konstrukcióról, csak korlátozottan lehet kalkulációkat végezni a várható pénzügyi előnyökről – ám azok eredményei így is nagyon meggyőző képet mutatna.

A Világgazdaság a bejelentés után az elsők között készített példaszámítást a konstrukció várható pénzügyi sarokszámairól. A lap a jelenlegi átlagnak nagyjából megfelelő, 20 millió forintos hitelösszeget és 20 éves futamidőt feltételezett.

Számításaik alapján a konstrukció igénylésére jogosultak több mint 8 millió forintos megtakarítást érhetnek el a kamatkedvezmény révén egy kedvező kamatozásúnak mondható, piaci feltételű hitellel szemben.

A havi törlesztőrészlet alapján a különbség rendkívül látványos lehet a piaci és a most bejelentett 3 százalékos kedvezményes hitel esetén (ismételten hangsúlyozva, hogy az itt közölt számok előzetes kalkulációt jelentenek, a konstrukció végső részleteinek ismerete nélkül):

a piaci feltételű lakáshiteleknél 146 ezer és 168 ezer forint között szóródnak az ajánlatok,

miközben a támogatott hitel havi törlesztési terhe valamivel több mint 115 ezer forint lehet.

Fontos kiemelni, hogy jelentős megtakarítást érhetnek el azok is, akik kisebb összegű hitelt vennének fel. Például 10 millió forintos hitelösszegnél havi 17-18 ezer forintos különbség mutatkozik a havi törlesztőrészletben, ami a teljes, húsz évre beállított futamidő alatt több mint négymilliós megtakarítást jelent.