Brutálisak a különbségek a közüzemi költségekben Európa-szerte – van, ahol hatszor annyit fizetnek a rezsiért

A világ 67 városában, ezen belül 28 európai városban jelentősen eltérnek az alapvető közüzemi költségek. Európa vezet a közüzemi díjak globális rangsorában: a világ húsz legdrágább városa közül tizennyolc a kontinensen található – derül ki a Deutsche Bank Mapping the World’s Prices című friss jelentéséből. Emellett az is látszik, hogy a közüzemi díjak drámaian eltérnek a földrajzi és gazdasági különbségek függvényében, nemcsak kontinensek, de egyes régiók vagy országokon belül is.

Németországban és az Egyesült Királyság városaiban a legmagasabbak a közüzemi költségek / Fotó: Shutterstock

Németország, te drága, itt különösen elszaladt a közüzemi költségek díja

A felmérésben az áram, a fűtés, a víz és a szemét díját vizsgálták egy 85 négyzetméteres lakás esetében. Németország és az Egyesült Királyság városai a legköltségesebbek között szerepelnek:

Az éllovas Münchenben havi szinten 370 eurót, forintban 148 ezer forintot emésztenek fel ezek a tételek,

amelyet szorosan követ Edinburgh 346 euróval, aza 138 400 forint,

Frankfurt 339 euróval, vagyis 135 600 forinttal,

és Berlin 333 euróval, forintban 133 200-zal.

Varsóban forintban 130 800 forintnak megfelelő összeget,

Bécsben 121 600 forintnyi,

Prágában 114 400,

Amszterdamban 110 ezer,

míg Oslóban 108 400 forintnyi euró a havi közüzemi kiadás.

Európában a legolcsóbb város Isztambul, ahol a közüzemi díjak mindössze 68 euróba kerülnek, az unión belül pedig Helsinki a legolcsóbb 115 euróval. A lista Európán kívüli kivételei: Tel-Aviv 98 ezer forintnyi és Hongkong 84 400 forintos rezsiköltséggel, amelyek szintén bekerültek a top 20 közé. A legdrágább amerikai város San Francisco, ahol a közüzemi költségek 80 800 forint körül alakulnak, míg New Yorkban 72 400 forintnyi az átlagos rezsi összeg.

Hol a legalacsonyabbak a közüzemi számlák?

A legalacsonyabb havi közüzemi költségű európai városok TOP 10-es listája úgy néz ki forintra átszámolva, hogy

Isztambul vezeti az olcsóbb városok mezőnyét 27 200 forinttal, Helsinkiben 46 ezer a rezsi, amely az unió legalacsonyabb értéke, de Budapest és Lisszabon is meglepően alacsony – egyaránt 54 000 forintos – alapköltségekkel szerepel. Majd Barcelona következik 68 ezer, Madrid 72 ezer, Athén 78 800, Koppenhága 72 800, Milánó 80, végül pedig Róma 80 800 forintos átlagos havi közüzemi díjjal.

Ennyivel emelkedtek a közüzemi költségek az elmúlt öt évben

A közüzemi árak alakulásában az elmúlt öt év is markáns nyomot hagyott, 2020 és 2025 között Stockholm vezette az áremelkedési rangsort, ahol 176 százalékkal drágultak az alapszolgáltatások. Szorosan követte Oslo 133, Varsó 112 és Brüsszel 97 százalékkal. A német városokban is közel 50 százalékos volt az emelkedés, miközben kivételes módon Budapest 6 és Koppenhága 7 százalékos árcsökkenést könyvelhetett el, euróban számolva.