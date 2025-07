Óriásit lendíthet a hitelpiacon a három százalékos támogatott kölcsön

A Magyar Nemzeti Bank ma közzétett friss adatai szerint 2025 májusában ismét jelentős bővülést mutatott a hazai lakáshitelpiac, mind a piaci, mind a támogatott lakáscélú hitelek jól teljesítettek. Eközben a bankok arról számoltak be, hogy az év eleje óta nem tapasztaltak érdemi változást a jelzáloghitel-igénylések jóváhagyási arányában. A kormány ebben a hitelezési szempontból egyébként is kedvezőnek nevezhető helyzetben jelentette be az új, 3 százalékos kamatozású lakásvásárlási támogatást, ami várhatóan szeptembertől tovább élénkíti a hazai lakáshitelek piacát.

Az idén májusi bővülésből a piaci és a támogatott lakáshitelek is kivették a részüket. Előbbiek szerződéses összege a márciusi 107,57 milliárdról 117,89 milliárdra (+9,6 százalék), utóbbiaké pedig 26,51 milliárdról 30,67 milliárdra emelkedett (+15,7 százalék). Mindezek folyományaként a támogatott hitelek lakáshiteleken belüli aránya májusban 20,6 százalékra emelkedett az áprilisi 19,8 százalékról – derül ki a Bank360 összefoglalójából. További bővülést hozhat az új három százalékos kölcsön a lakáshitelek piacán/(illusztráció)/Fotó: Unsplash Idén január-májusban összesen 665,65 milliárd forintot tett ki az új lakáshitelek szerződéses összege, ami 29,1 százalékos bővülést jelent a tavalyi év azonos időszakában kihelyezett 515,7 milliárd forinthoz képest. A szerződésszám is kilőtt Idén májusban a lakáshitel-szerződések darabszáma is jelentősen megemelkedett – az áprilisi 6 889 szerződéssel szemben egy hónappal később már 7 598 született, ami 10,3 százalékos bővülést jelent. Hasonló mértékű emelkedést látunk év/év alapon is, elvégre 2024 májusában 6 961 új lakáshitel-szerződés született (+9,2 százalék). Az idei év első öt hónapjában összesen 33 880 új lakáshitel-szerződés köttetett, ami 9 százalékos emelkedést jelent a 2024. január-májusi 31 090 szerződéshez képest. Májusban a babaváró hitelek szerződéses összege is jelentősen megemelkedett, ami annyiból mindenképpen újdonságot jelent, hogy a korábbi hónapokban leginkább stagnáló-csökkenő érdeklődés mutatkozott a konstrukció iránt. Ehhez képest májusban 20,08 milliárd forintot tett ki az új babavárók szerződéses összege, ami az idei év eddigi legjobb eredménye, ráadásul az áprilisi eredményt is mintegy 18,4%-kal múlta felül. Ugyanakkor év/év alapon még így is visszaesésről beszélhetünk – a tavaly májusi 21,01 milliárd forinttól 4,4%-os csökkenést jelent a mostani eredmény. Nem romlik a jóváhagyási arány A Bank360 több kereskedelmi bankot is megkérdezett arról, hogy az év eleje óta tapasztaltak-e érdemi változást a jelzáloghitel- és személyikölcsön-igénylések jóváhagyási arányában. A megszólaló hitelintézetek egységesen úgy nyilatkoztak, hogy az idei év eddig eltelt részében nem tapasztaltak érdemi elmozdulást a jóváhagyási arányokban. Ez alapján feltételezhetjük, hogy amennyiben a gazdasági körülmények és a banki kondíciók nem változnak érdemben, a magyarországi lakossági hitelpiac jelenlegi lendülete még kitarthat egy ideig. Elvégre a hitelfelvételi hajlandóságot és képességet számos tényező befolyásolja, azonban jelenleg nincs arra utaló jel, hogy a hiteligénylőkön belül csökkenni kezdett volna a hitelképes ügyfelek aránya.

További bővülést hozhat a lakáshitelek piacán az Otthon Start Program Sőt, a szerdán bejelentett az Otthon Start elnevezésű új lakástámogatási program elméletileg még bővíti is a potenciálisan lakáshitelt igénylők táborát, hiszen jóval lazább feltételekkel lehet igényelni, mint a korábbi támogatási formákat. A Bank360 számítása szerint egy, az új támogatási rendszer keretein belül igényelt 50 millió forintos, 25 éves futamidejű jelzáloghitelnek 237 ezer forint lenne a havi törlesztőrészlete, míg a futamidő végéig visszafizetett teljes összeg 71,1 millió forint körül alakulna. Ezzel szemben a jelenleg elérhető legkedvezőbb piaci ajánlat esetében a kamat 6,18 százalék, a THM pedig 6,45 százalék. Ez 330 ezer forintos havi törlesztőt jelentene, míg a futamidő végéig közel 100 millió forintot kellene visszafizetni a minket hitelező banknak. Az új hitel törlesztője havonta 93 ezer forinttal lenne alacsonyabb, a futamidő végéig visszafizetendő összeg pedig 29 millió forintra jönne ki, vagyis évente több mint egymillió forinttal kevesebbe kerülne a 3 százalékos kölcsön, mintha a piaci ajánlatok közül választanánk. Mindezek alapján tehát akár tovább is erősödhet a hitelpiac, jóllehet az csak a közeljövőben fog kiderülni, hogy az érintettek mekkora része lesz valóban hitelképes.

