Jókora fordulat történt idén a lakáshitelpiacon

Fordulat történt idén a lakáshitelpiacon. A piaci hitelek kamata jelenleg átlagosan 6,5 százalék körül van, ami kedvezőbb a korábbi, magasabb kamatszintekhez képest. Az érdeklődést az is növeli, hogy egyre több támogatott hitellehetőség áll rendelkezésre, valamint az átlagkeresetek is emelkednek.

Lakáshitelpiac: a fővárosban veszik fel a legtöbb hitelt

Fotó: Shutterstock



Jelentős különségek vannak a lakáshitelpiacon az országrészek között

Ennek ellenére továbbra is nagy különbségek láthatók az egyes országrészek között. Nemcsak az számít, mennyi a kamat, hanem az is, hogy az adott térségben mennyibe kerülnek az ingatlanok, mekkora a kereslet, és milyen jövedelmi helyzetben vannak az ottélők. Az is lényeges, hogy ki mekkora önerővel rendelkezik, és mennyire minősül hitelképesnek. Az állami támogatások – például a CSOK vagy a falusi CSOK – elérhetősége szintén hatással van arra, hogy egy-egy térségben mennyi hitelre van szükség.

A kisebb településeken általában alacsonyabb összegű hitelekre van kereslet, míg a fővárosban és a nagyvárosokban, ahol magasabbak az ingatlanárak, a lakosok nagyobb összegeket igényelnek.

Ezek a különbségek a pénzintézetek számára is fontosak.

Az év első első négy/öt hónapjában a K&H-nál megkötött új lakáshitelek 31 százaléka budapesti ügyfelekhez kötődik. Pest vármegye 15 százalékos, Győr-Moson-Sopron 7 százalékos arányt ért el. Bács-Kiskun, Fejér és Veszprém vármegye is viszonylag aktív volt, 5-6 százalék közötti részesedéssel. Ugyanakkor több térség – például Szabolcs-Szatmár-Bereg, Zala, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok vagy Békés – alig 1-2 százalékos arányban szerepelt a hitelfelvételben.

„A különbségek mögött sokszor az áll, hogy hol mennyi a jövedelem. A fővárosban tavaly közel 521 ezer forint volt a nettó átlagbér, míg az országos átlag 430 ezer forint körül mozgott. Győr-Moson-Sopron vármegye szintén átlag feletti, de a legtöbb térség elmarad ettől” – mondta Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője.

A bank szerint a magyar lakossági hitelpiacban még mindig sok a kiaknázatlan lehetőség. Míg nálunk a háztartások hiteleinek aránya a GDP-hez képest alig haladja meg a 10 százalékot, az Európai Unióban ez az arány több mint 40 százalék.