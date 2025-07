Itt a lecsószezon – mutatjuk, melyik láncban olcsóbb a paprika és a paradicsom

A lecsó igazi nyári klasszikus, nemcsak finom, hanem egészséges, ha magában eszik, nem tuningolva. Emellett gyorsan elkészíthető és pénztárcabarát is. Vagyis egyáltalán nem biztos, ezért utánajártunk, mennyiből hozható ki egy ebéd, a kiskereskedelmi láncok mennyiért adják a hozzávalókat.

A lecsó még mindig az egyik leggazdaságosabb nyári főétel

Fotó: Mindmegette

A lecsó hozzávalói egészségesek

A paprika, paradicsom és hagyma szezonban olcsón beszerezhető, ráadásul tele vannak vitaminokkal és antioxidánsokkal. Ami szintén a lecsó mellett szól, hogy egyetlen edényben elkészül, így a főzés és a takarítás is egyszerű. Kis adagot nem érdemes főzni belőle, ha jól variáljuk két-három napig is eheti a család. Lehet enni kolbásszal, sertéshússal, tojással vagy akár rizzsel is, így mindenki megtalálhatja a kedvenc változatát. A lecsó ideális hétköznapi vacsora vagy bográcsos nyári étel is lehet, igazi komfortétel, akkor is, ha kenyér nélkül fogyasztjuk.

Az árakat az árfigyelő segítségével vetettük össze, hasznos segítség, mert pillanatok alatt át lehet tekinteni, melyik kereskedő milyen áron adja az egyes termékeket. Az ebéd árának kiszámolásához a korábbi cikkünkben ismertetett receptet vettük alapul. Ebben a receptben a lecsó hozzávalók:

2 fej, azaz 20 dkg vöröshagyma

1.5 kg paprika

50 dkg paradicsom.

Kell még hozzá olaj, és a fűszerezés, azaz só és bors, illetve az energia, amit a főzés során elhasználunk. Mindezt tekintsük 150 forintnak, és nézzük, hol mennyiért vásárolhatjuk meg a legfontosabb hozzávalókat.

Mennyibe kerül július elején egy lecsó?

Ahogy a táblázatból is kiderül, vannak kiskereskedők, akik akciósan adják a paprikát és a paradicsomot, vannak, ahol éppen nem ez a termék volt akciós. Ezért komoly szórást mutatnak az árak, de vegyük figyelembe, hogy a következő héten már ez változhat, tehát a jelenlegi árakat tekintsük július eleji pillanatfelvételnek.

üzletlánc paprika (kg) paradicsom(kg) hagyma (kg) recept szerinti mennyiség ára Tesco 1140 Ft 699 Ft 529 Ft 3293 Ft Auchan 648 Ft 499 Ft 399 Ft 1950 Ft Lidl 699 Ft 599 Ft 519 Ft 2151 Ft Penny 799 Ft 375 Ft 519 Ft 2290 Ft Spar 789 Ft 389 Ft 529 Ft 2272 Ft Aldi 1199 Ft 375 Ft 519 Ft 3288 F Mennyibe kerülnek július elején az alapanyagok? (forrás: arfigyelo.gvh.hu)

Mennyibe kerül egy adag?



Ha egy tányérra vetítve számolunk – ez a vendéglátásban jellemzően 30 dkg –, akkor a fenti recept szerinti alapanyagainkból kb. 10 adag lesz, azaz egy négytagú család kétszer lakik jól belőle, minimum. Egy adagnak az ára tehát: 195-330 Ft között alakul, minden gazdagítás nélkül. Ha a tojást, a kolbászt vagy a rizst is hozzászámoljuk, akkor az adagonként nagyjából 100 forinttal emeli meg az étel árát. Ha ugyanezt egy kifőzdében, vagy étteremben szeretnék elfogyasztani, akkor egy leves plusz lecsó menü elérhető 2000 Ft körül, de étteremben akár 4000 forintot is elkérhetnek egy kolbászos lecsóért. Hogy megáll-e a megállapításunk, hogy gazdaságos étel idén nyáron is a lecsó? Ki lehet mondani nyugodtan, hogy igen. Ha mi főzzük.