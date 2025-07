Sokak farmernadrágja készül ebben a kicsiny királyságban

Miként az Origo megírta, a parányi afrikai ország, a hivatalosan alkotmányos királyság államformában működő Lesothóban működik a világ legmagasabban fekvő gyémántbányája, ahol rendszeresen bukkannak különösen nagy értékű gyémántokra is. Az országot fekvése miatt „Afrika Svájcaként” is emlegetik, de van egy másik ragadványneve: Lesotho „Afrika farmerfővárosaként” is ismertté vált. Ez annak köszönhető, hogy az ország ruhagyárai olyan ikonikus amerikai márkák farmernadrágokat is gyártanak, mint a Levi's és a Wrangler. Lesotho amúgy is kihívásokkal küzdő ruhaiparát most átrendezhetik az amerikai vámok, de lenullázni nem fogják azt, legfeljebb segíthetik konszolidációját.

Lesotho fővárosa, Maseru - az ország ruházati ipara az egyik legnagyobb Afrikában

Fotó: Unsplash

Nemcsak gyémántbánya van Lesotho államában

A kicsiny Lesothóban most az elsődleges cél a munkahelyteremtés felgyorsítása. A ruházati termékek előállítása az egyik húzóágazat a gazdaságon belül, és bár a vámrendelkezések miatt most nincs könnyű helyzetben az ágazat, indokolatlan lenne temetni azt. Lesotho textílipara Afrikán belül a negyedik legnagyobb, 42 cég évente 90 millió kötött ruhafélét és több millió farmernadrágot állít elő.

A BBC riportjából kiderül, hogy bár egyes ruházati gyártóknál valóban jelentettek be átmeneti leállásokat, jelentős vállalatoknál egyelőre nincs szó efféléről. Például a Precious Garments nevű, 150 főt foglalkoztató cégnél még a szakszervezeti vezető is úgy nyilatkozott, hogy nincs tervben a gyár bezárása. A CGM Presitex nevű cégnél a termelést visszavágták, ami dolgozók elbocsátásával is járt, de a hírek szerint ott is hamarosan teljes kapacitásra áll vissza a termelés. A tajvani tulajdonban lévő TZICC 1999 óta működik Lesothóban, és sportruházatot gyárt olyan nagyvállalatoknak, mint a JC Penney, a Walmart és a Costco. Termelése havi nagyjából 40 000 darab ruha volt. Ez a cég is felfüggesztette termelését, de a várakozások szerint hamarosan nem kell tovább porosodniuk a varrógépeiknek. Érdekesség, hogy Lesotho ruházati cégei állították elő azokat a pólókat, melyeket Trump golfklubjaiban viselnek.