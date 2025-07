Nagybevásárlás a Lidl anyacégénél: új üzletek csatlakoznak hozzá

A Schwarz Csoport 70 százalékos tulajdonrészt szerez a La Cocoș romániai diszkontláncban, amennyiben a román versenyhatóság is jóváhagyja a tranzakciót – írja az ESM. Román sajtóértesülések alapján úgy tűnik, a Lidl és a Kaufland áruházakat is működtető Schwarz Csoport nem változtatna a román üzletlánc működésén, azaz a márka jelenlegi formájában működne tovább, az alapító Iulian Nica vezérigazgatói irányítása alatt, aki 30 százalékos tulajdonrészét is megtartja.

A Lidl-t is birtokló Schwarz Csoport többségi tulajdonost szerez az egyik nagy román kiskereskedelmi láncban (illusztráció)

Fotó: Shutterstock/Ashley Grise

Nem lesz Lidl a La Cocoș-ból

A La Cocoș üzletláncot 20124-ben alapították, elsősorban élelmiszereket kínáló diszkont kiskeresekdő. Négy nagy áruháza működik Bukarestben, Brassóban, Ploiești városában. A cég 2024-ben 1,2 milliárd román lej, azaz kb. 96 milliárd forint bevételt ért el. Ez éves összehasonlításban 20 százalékos növekedést jelent.

A vállalat 2024 decemberéig családi irányítás alatt működött, az első olyan, 100 százalékban román tulajdonú cég volt, mely bevételei alapján Románia tíz legnagyobb kiskereskedője közé került. Akkor pénzügyi befektetők jelentek meg a cég mögött, strukturális változást hozva a tulajdonosi szerkezetben.

A Schwarz Csoport részéről adott nyilatkozatok szerint a vállalatnál megtartanák az üzletlánc már bizonyított működési modelljét, meg a viszonylag szűk szortimentre, és az egyszerű, diszkont kialakítású üzlettérre épít. A cégnél most alkalmazásban lévők is arra számíthatnak, hogy munkájukat változatlan formában folytathatják.