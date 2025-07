Nagy újdonságot jelentett be a Lidl, szeptemberben már tesztelik

A Lidl egyelőre a brit piacon vezeti be azt az újítást a Lidl Plus applikációban, mely a cég ígérete szerint a vásárlók gyorsabb kiszolgálását teszi lehetővé azáltal, hogy magát a vásárlási és fizetési folyamatot gyorsítja fel. Az új funkcióval a vevőknek lehetőségük van maguknak beolvasni a megvásárolni kívánt cikkek vonalkódját, ami távozáskor felgyorsítja a fizetés menetét az önkiszolgáló pénztáraknál. Az applikáció emellett automatikusan számolja is a beolvasások alapján, mekkora elköltendő összegnél jár a vásárló.

Újdonságot jelentett be a Lidl, szeptemberben kezdődik a tesztidőszak a brit kiskereskedelemben (illusztráció)

Fotó: AFP

Gyorsítja a Lidl a vásárlási folyamatot

Az új funkciót egyelőre négy Lidl áruházban tesztelik majd szeptembertől a vásárlók szűk körét bevonva a folyamatba. Ha a próbák sikeresnek bizonyulnak, a jövő év folyamán fokozatoan kiterjesztik azt teljes nagy-britanniai hálózatukon – írja a Retail Gazette.

Ryan McDonnell, az angliai Lidl vezérigazgatója elmondta: „Jelentős összegeket fektetünk be olyan technológiákba, amelyek leegyszerűsítik a mindennapi életet, miközben mindig különböző lehetőségeket kínálunk vásárlóinknak, hogy saját preferenciáik szerint intézzék bolti vásárlásaikat.”

Ez a funkció a magyar vásárlóknak is ismerős lehet, hazánk egyes Tesco áruházaiban Scan and Shop néven lehet elérni a Lidl újdonságához nagyon hasonló funkcionalitású szolgáltatást.