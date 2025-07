Megszólalt a Lidl az Origónak a tervezett bombameglepetésükről

Az elmúlt néhány napban a magyarországi Lidl óriásplakátjaira lehettek figyelmesek a járókelők több nagyvárosban, ideértve Budapestet is. A köztérre kihelyezett marektingeszközök azt sejtetik, hogy a magyarországi Lidl „nagy dobásra készül”, azaz olyan újdonságot tartogat a vásárlók számára, ami sokak érdeklődésére számot tarthat. Mivel a Lidl a legnagyobb élelmiszerjellegű kiskereskedelmi lánc az országban – több mint 210 áruházat üzemeltetnek, ezért az Origo megkereste a vállalatot a kampány részleteivel kapcsolatban, és a várható újdonságról.

Utalásokat rejtett a Lidl a kampányban?

Az óriásplakátról képet készítettünk, melyet alább megtekinthet. Az óriásplakáton látható QR-kódot is megnyitottuk, a kép alatt arról olvashat, mi fogadja a megnyíló weboldalon a látogatót. A plakáton látható „limited edition” kifejezés akár arra is utalhat, hogy olyan termék jelenik meg a boltlánc kínálatában, amely korlátozott ideig, illetve korlátozott példányszámban lesz elérhető a vásárlók számára.

Újdonsággal készül a legnagyobb magyarországi kiskereskedelmi lánc, a Lidl, plakátkampányt indítottak a felvezetésére

A QR-kód a Lidl Magyarország egyik aloldalára visz, ahol a vállalat néhány alapinformációt elárul a készülő újdonságról. Például azt, hogy augusztus 2-án válik elérhetővé a „droppolás”. Érdemes megálllani ennél a kifejezésnél, mert lehet, hogy nem tudatos a szóhasználat, de éppúgy az is előfordulhat, hogy fontos utalást hordoz. A „drop” kifejezést eredetileg valaminek a csökkenésére, hanyatlására, lejtésére, esetleg esésének jelzésére használják az angol nyelvben. Ugyanakkor ebben az esetben vélhetően egy másik lehetséges nyelvi megközelítésű magyarázat lehet érvényes: a „drop” kifejezést termékbevezetésnél is – különösen merchandise termékek esetében – is alkalmazzák, gyakran szóösszetétel részeként. Ezért akár elképzelhető az is, hogy az újdonság kapcsán hasonló termékről van szó, mint – itt írtunk részleteket erről – a Lidl által Írországban az Oasis zenekar visszatérése alkalmából piacra dobott kabát.

Az is kiderül, hogy a meglepetés nem a teljes magyarországi hálózaton lesz elérhető, hanem öt nagyváros hat helyszínén. A térképszelvény jelölése alapján Pécs, Szeged, valamelyik település a Balaton déli partján, továbbá vélhetően Debrecen, és két érintett helyszínnel Budapest lesz majd érintett az újdonságban.