Luxus egy gombócban – A világ legdrágább fagyijai

Miközben a legtöbben már 600–800 forintos gombócárakon is felszisszennek, a világ néhány pontján akár több millió forintot is elkérnek egyetlen adag fagylaltért. A luxusfagyik piaca ugyan rétegtermék, mégis egyre komolyabb üzlet: már nemcsak a desszert számít, hanem a presztízs, a márka és az élmény is.

A fagyi évszázadok óta a nyár egyik legegyszerűbb öröme – de néhány vállalkozás ezt a klasszikus desszertet is képes volt új szintre emelni. Japántól Dubajon át New Yorkig bukkannak fel olyan éttermek és cukrászdák, amelyek nemcsak az ízekkel, hanem az árakkal is sokkolni tudják vendégeiket. Egy-egy extravagáns fagyi a közösségi médiában milliós elérést generálhat / Fotó: ALAIN PITTON / NurPhoto A világ legdrágább fagyiját például a tokiói Cellato étterem kínálja: a „Byakuya” névre keresztelt gombóc ára több mint 6 000 dollár (több mint 2 millió forint). A recept szarvasgombát, parmezánt, japán szakéélesztőt és aranyport is tartalmaz, az élményt pedig külön sommelier vezeti. A célközönség nem is annyira a gasztronómia szerelmesei, mint inkább a vagyonos élményvadászok

és az online figyelemre építő influenszerek. Egy-egy extravagáns fagylalt a közösségi médiában milliós elérést generálhat, ami visszahozhatja az árát – főleg, ha egy ismert márkanév vagy luxusétterem kínálatáról van szó. Arany és gyémánt is van a legdrágább fagyikban A luxusfagyik gazdasági szempontból nem a tömeges eladásra épülnek, hanem az exkluzivitásra. Ilyen például a New York-i Serendipity 3 által kínált „Frozen Haute Chocolate”, amely Guinness-rekorderként több mint 25 ezer dollárba (9 millió forint) kerül. A desszertben ehető arany, ritka kakaófajták és egy gyémánttal díszített aranykanál is helyet kap, amit természetesen elvihet a vendég. A Serendipity-hez hasonló helyeken a drága fagylalt nem csupán étel, hanem marketingeszköz is: turistákat vonz, médialefedetést hoz, és olyan egyedi márkaélményt teremt, amelyet a vendégek hajlandók megfizetni. A luxusfagylalt így része lett a vendéglátás prémium szegmensének – hasonlóan a Michelin-csillagos fogásokhoz vagy a ritka borokhoz. Fotó: LORENZO DI COLA / NurPhoto Itthon még messze vagyunk a luxustól Magyarországon a fagylalt gombóconkénti ára 500–800 forint között mozog a minőségi cukrászdákban, de a prémium vonalat itt leginkább a kézműves technológia, a különleges alapanyagok (például pisztácia, tonkabab, mangó) és a szezonális kínálat képviseli. Bár egyre több helyen jelenik meg a kísérletező gasztronómia, az aranyporos vagy szarvasgombás fagylalt egyelőre nem része a piacnak.

A hazai fagyizók inkább a volumenre építenek, nem a presztízsre – de a nemzetközi példák mutatják, hogy egy-egy jól kitalált különlegességgel és erős márkázással akár itthon is megmozdítható lenne a prémiumfagyi-piac. Ehhez persze nemcsak arany kell, hanem történet is: a luxusfagyi ugyanis legalább annyira szól az élményről, mint az ízről.

