Finisben az előkészületek az M1-es autópálya felújításához

Legkésőbb szeptember elején indul az M1 fejlesztése, az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) már mintegy háromnegyed éve végez előkészítő munkálatokat – írja az MKIF a honlapján.

Legkésőbb szeptember elején indul az M1-es autópálya fejlesztése, az előkészületek javában zajlanak

Fotó: Autópályamatrica.hu

M1-es autópálya: gyorsító sávokkal segítik a felhajtást

A mintegy nyolcvankilométeres bővítés során az M0-s autóúttól az Ács és Bábolna térségében található Concó pihenőig újul meg a pálya burkolata és bővül kétszer három sáv + ITS sávra (ez utóbbi rövidítés az intelligens leállósáv kifejezést takarja) az M1-es.

A beruházás előkészítése fontos szakaszban van, gyorsítósávval fogják segíteni a bővítés alatt a csomópontoknál a felhajtást az M1-en, ezért ideiglenes felhajtókat építenek.

Az első ütemben hat csomópontban alakítanak ki ilyen ideiglenes felhajtóágat. Ezek:

Concó,

Tatabánya,

Óbarok,

Bicske,

Herceghalom

és a Sasfészek-tó pihenőhely.

Az ideiglenes utakhoz a korábban felmart aszfalt egy részét is felhasználják. A beruházás során egyébként 72 meglévő alul-, és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek, mivel a bővített autópálya már nem férne el ezek alatt.

Ahogyan beszámoltunk róla, a nagyszabású fejlesztés újításokat vonultat fel, olyanokat, amelyeket eddig egyetlen hazai útfelújítás során sem alkalmaztak még. Ezek egyike a már említett intelligens leállósáv.

Ami a használhatóságot illeti, a szokásosnál vastagabb aszfaltréteggel készül a bővítés. A magyarországi autópályák átlagos aszfaltrétege 20 cm, az M1-esen az MKIF Zrt. lényegesen vastagabb, 32 cm-es aszfaltot terít majd le.

A biztonság érdekében betonelválasztóra cserélik a növényeket, ez is a fejlesztések része lesz. A pálya ugyanakkor nem marad zöldfelület nélkül. Az építkezés után a pálya kerítéshez közelebbi részén ugyanúgy lesznek fák, bokrok és cserjék, mint most. A vízelvezetés is korszerűsödik.