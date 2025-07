A branded residence egy olyan lakóingatlan, amely – általában a tervezés és a szolgáltatások révén – egy jól ismert márkához kötődik. Ezek a márkák nem csupán a nevüket adják a projektekhez, hanem szigorú minőségi és üzemeltetési sztenderdeket is meghatároznak. A MAM és a Marriott International együttműködésének köszönhetően a Marriott Hotelekben világszerte megszokott prémium szolgáltatási színvonal fémjelzi majd a Marriott Residences Budapestet is. A branded residence modell már régóta ismert a prémium ingatlanok iránt érdeklődő vásárlók körében világszerte – a Közel-Kelettől Amerikán át Ázsiáig és Európáig–, és a Körszálló átépítésével most először jelenik meg Magyarország fővárosában is.

Új lakóingatlan típust valósítanak meg a Körszállóban, amelynek neve Marriott Residences Budapestre változik

Fotó: MW archívum

Több világcég is versengett ezért a lehetőségért. A Marriott International egy rendkívül erős tenderben lett végül a győztes – derül ki a MAM közleményéből.

Marriott Residences Budapest: exkluzivitás és magas szintű szolgáltatások

Az épület új formájában 48 exkluzív, panorámás rezidenciát kínál a leendő tulajdonosok számára, az előregisztráció a lakásokra szeptemberben indul. A lakók kényelmét többek között wellness- és fitneszterület, concierge szolgáltatás, 24 órás biztonsági szolgálat, mozi, tárgyaló, közösségi munkatér és privát bár biztosítja.

A nemzetközi tapasztalatok alapján, az ilyen ingatlanok jellemzően 20-30%-os prémiummal kelnek el a hasonló, de nem branded luxusingatlanokhoz képest.

Az épület visszanyeri eredeti építészeti értékeit, miközben a legmodernebb, 21. századi műszaki és fenntarthatósági megoldásokkal szerelik fel. Energiaellátását például gázfelhasználás nélkül, talajszondás hőszivattyús rendszerrel biztosítják, ami közel zéró karbonkibocsátású üzemeltetést tesz lehetővé.

Kézzelfogható előnyökkel jár a beruházás a környéken élők számára is. Az épület előtti elhanyagolt felszíni parkoló helyén egy új, nyilvános zöld park létesül. A lakók autói egy új mélygarázsba kerülnek, ezzel is növelve a zöldfelületek arányát és hozzájárulva a környék presztízsének és ingatlanértékeinek növekedéséhez.

A bontási munkálatok július végén kezdődnek és 2026 elejéig tartanak. Ezt követi a magasépítés, amelynek befejezése 2027 elejére várható. Az új Körszálló épülete a tervek szerint 2027 végére készül el teljesen.

A beruházók ígérik: az új Körszálló hűen tükrözi majd az eredeti, 1967-es épület jellegzetes formavilágát és méretét.