Újabb, Magyarországon is népszerű márka kerülhet kínai kézbe

Az ázsiai vállalat elkötelezett a Ceconomy márkaszerkezetének legalább öt évig tartó fenntartása mellett.

A JD.com éves árbevétele 2024-ben megközelítette a 159 milliárd dollárt, és az ázsiai piac egyik vezető technológiai és szolgáltató vállalata, amely több mint tíz éve jegyzett a Nasdaq amerikai tőzsdén.

A JD.com az általa elért megállapodással jelentős lépést tesz európai jelenlétének bővítésére mind fizikai üzletek, mind online kereskedelem terén. A részvényárfolyam

az ajánlat nyilvánosságra hozatala után 4,35 euróra ugrott,

idén pedig több mint 60 százalékot emelkedett az átvétellel kapcsolatos várakozások miatt.

Az üzlet megnyitná a JD.com számára az ajtót a francia Fnac Darty elektronikai kereskedelmi lánchoz is, hiszen a Ceconomy több mint 23 százalékos részesedéssel rendelkezik benne.

Több műszaki márka került már kínai tulajdonba

A MediaMarkt és a Saturn nem termékmárkaként, hanem forgalmazói márkaként tettek szert jelentős ismertségre és piaci súlyra. Magyarországon a MediaMarkt mellett jelentős az Euronics műszaki cikkek bolthálózata, a mögötte álló vállalat viszont teljes egészében magyar tulajdonban, családi kézben van.

Sokan emlékezhetnek a magyarországi Orion márkanév alatti, korábban díjnyertes teamékekre, és a legendássá vált gyár történetére. Közkeletű védekezés az, hogy az Orion most kínai tulajdonban van, holott a valóság az, hogy 1997-ben egy szingapúri vállalatcsoport, a Thakral Csoport szerezte meg. A kínai vonatkozással kapcsolatban a valóság az, hogy a termékek egy része Kínában készül, költséghatékony gyártásszervezéssel.

Jelenleg is élő, a magyar háztartásokban is régi márkának számít a Gorenje. Az 1950-ben alapított vállalat szlovén cég, és bár jelenlegi márkanév alatt most is készít műszaki termékeket, a cég 2018 óta a kínai Hisense tulajdonlásában működik.